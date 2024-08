In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Litecoin (LTC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der Litecoin-Kurs auf dem Tageschart hat Schwierigkeiten, den Widerstand des 50-EMA zu überwinden und wird bei jedem Versuch, diesen zu durchbrechen, abverkauft. Zudem stößt LTC bei 67,56 US-Dollar auf Widerstand (untere rote Linie im Chart), ein Preisniveau, an dem der Kurs bereits am 18. August scheiterte. Dieses Level markiert ebenfalls den Bereich mit dem höchsten gehandelten Volumen laut VPVR. Der Point of Control (POC) des VPVR liegt bei der 72-US-Dollar-Marke, doch um dieses Niveau zu erreichen, müsste der LTC-Kurs zunächst den 50-EMA auf dem Tageschart überwinden. Sollte der LTC-Kurs die Marke von 61,85 US-Dollar nicht halten können, könnte er erneut auf 56,08 US-Dollar (blaue Linie im Chart) zurückfallen.

Litecoin Tageschart (Quelle: TradingView)

Indikatoren zeigen Potenzial

Auf dem 4-Stunden-Chart scheint LTC Unterstützung bei der 58,67-US-Dollar-Marke gefunden zu haben. Der MACD deutet darauf hin, dass das Verkaufsvolumen im Histogramm langsam abnimmt und das Momentum Potenzial zeigt, ins Positive zu wechseln. Auch hier hängt die Entwicklung von der Unterstützung durch Bitcoin ab.

Litecoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.