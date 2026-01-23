Wallet statt Börse: Warum Selbstverwahrung entscheidend ist

In diesem Artikel erfährst du:
- Was echte Kontrolle über private Schlüssel bedeutet
- Wo die größten Risiken bei Online-Wallets entstehen
- Weshalb die Wallet-Wahl über Sicherheit oder Verlust entscheidet
- Welche Arten von Wallets es gibt
Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen besitzt, kommt unweigerlich mit der Frage der sicheren Verwahrung in Berührung. Der bekannte Leitsatz “Not your keys, not your coins“ bringt dabei auf den Punkt, worum es geht: Nur wer die privaten Schlüssel selbst kontrolliert, besitzt seine Coins wirklich. Gleichzeitig ist das Angebot an Wallet-Lösungen in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dadurch wird es für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Nutzer schnell unübersichtlich. Hardware-, Desktop- oder DeFi-Wallets verfolgen unterschiedliche Ansätze, bieten verschiedene Sicherheitsniveaus und eignen sich für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Eine falsche Entscheidung kann im schlimmsten Fall nicht nur Rendite kosten, sondern den kompletten Krypto-Bestand.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden