Risiken verstehen 

Wallet statt Börse: Warum Selbstverwahrung entscheidend ist

Kryptowährungen versprechen finanzielle Eigenständigkeit, setzen aber Verantwortung voraus. Wer seine Coins falsch verwahrt, riskiert mehr als nur Kursschwankungen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Wallet mit Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: picture alliance

 | Gerade Einsteiger unterschätzen oft wie wichtig die richtige Wallet ist

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was echte Kontrolle über private Schlüssel bedeutet
  • Wo die größten Risiken bei Online-Wallets entstehen
  • Weshalb die Wallet-Wahl über Sicherheit oder Verlust entscheidet
  • Welche Arten von Wallets es gibt

Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen besitzt, kommt unweigerlich mit der Frage der sicheren Verwahrung in Berührung. Der bekannte Leitsatz “Not your keys, not your coins“ bringt dabei auf den Punkt, worum es geht: Nur wer die privaten Schlüssel selbst kontrolliert, besitzt seine Coins wirklich. Gleichzeitig ist das Angebot an Wallet-Lösungen in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dadurch wird es für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Nutzer schnell unübersichtlich. Hardware-, Desktop- oder DeFi-Wallets verfolgen unterschiedliche Ansätze, bieten verschiedene Sicherheitsniveaus und eignen sich für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Eine falsche Entscheidung kann im schlimmsten Fall nicht nur Rendite kosten, sondern den kompletten Krypto-Bestand.

