Das Decentralized Finance (DeFi)- und Non-fungible Token (NFTs)-Ökosystem rund um Bitcoin ist in den letzten Monaten gewachsen. Laut DefiLlama befinden sich mittlerweile über 1,2 Milliarden US-Dollar in DeFi-Anwendungen, die direkt auf der Blockchain der größten Kryptowährung aufbauen. Darüber hinaus hat vor allem der jüngste Erfolg von Bitcoin Ordinals (NFTs auf Bitcoin), gezeigt, dass es am Krypto-Markt ein wachsendes Interesse daran gibt, Token direkt auf der Bitcoin Blockchain handelbar zu machen. Nach den CryptoPunks auf Ethereum, sind Bitcoin “Runestones” inzwischen die zweitgrößte NFT-Kollektion am gesamten Krypto-Markt – ein sagenhafter Aufstieg. Die Marktkapitalisierung der gesamten Runestone-NFT-Kollektion beläuft sich derzeit auf knapp 500 Millionen US-Dollar.

Mit der Einführung der bevorstehenden Aktivierung des Runes-Token-Standards am Tag des Bitcoin Halvings, steht die Bitcoin Blockchain kurz davor, eine weitere Transformation zu erleben. In Zukunft wird es durch Runes möglich sein, neben NFTs auch Altcoins noch einfacher als bisher direkt auf der Bitcoin Blockchain zu traden. Auf X und YouTube ziehen die Entwicklungen rund um den neuen Token-Standard derzeit eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Viele erwarten, dass der Runes-Sektor in den nächsten Monaten extrem stark wachsen wird. Aber wie kann man selbst Teil dieses Ökosystem sein und wie lassen sich Ordinals, BRC-20 Token und bald auch Runes auf der Bitcoin Blockchain handeln?

Um in die DeFi-Welt von Bitcoin einzutauchen, benötigst du eine kompatible Wallet. Die Xverse Wallet ist hier eine von vielen Optionen, mit der du in die DeFi-Welt von Bitcoin einsteigen kannst. Die Wallet wurde speziell entwickelt, um mit Ordinals, BRC-20 Token und nach dem Halving zudem auch mit dem neuen Runes-Token-Standard zu interagieren.

Und so kannst du die Wallet nutzen.

Schritt 1: Wallet-Download und Einrichtung

Beginne damit, das Xverse Wallet von der offiziellen Website herunterzuladen und auf deinem Gerät zu installieren. Es ist sowohl für Android- als auch iOS-Geräte verfügbar und bietet eine Erweiterung für Chrome-Browser. Wenn du noch kein Wallet hast, richte ein neues ein. Falls du bereits ein Wallet besitzt, kannst du es durch Eingabe deiner Seed Phrase wiederherstellen oder deine Hardware Wallet direkt mit Xverse verbinden. Für optimalen Schutz empfiehlt es sich jedoch, ein neues Xverse Wallet einzurichten und zunächst nur eine kleine Menge an Bitcoins einzuzahlen, mit denen du anschließend im DeFi-Ökosystem herumexperimentierst.

Auf der offiziellen Website von Xverse kannst du deine Bitcoin Wallet downloaden I Quelle: Xverse.app

Schritt 2: Wallet sichern

Nach der Installation ist es entscheidend, deine Wallet zu sichern. Das Xverse Wallet generiert eine Seed-Phrase, die du sicher verwahren musst. Diese Phrase ist der Schlüssel zu deinen Assets und wird benötigt, falls du Zugang zu deinem Wallet wiederherstellen musst.

Xverse Wallet Benutzeroberfläche I Quelle: Xverse.app

Schritt 3: Xverse Wallet mit Bitcoin befüllen

Um mit DeFi-Anwendungen zu interagieren, musst du zunächst Bitcoin in dein Wallet übertragen. Nutze die “Empfangen”-Funktion des Wallets, um eine Einzahlungsadresse zu generieren und die gewünschte Menge an BTC zu überweisen.

Xverse Wallet Benutzeroberfläche I Quelle: Xverse.app

Schritt 4: DeFi-Apps auf Bitcoin nutzen

Nachdem du dein Xverse Wallet eingerichtet hast, steht dir eine breite Palette von Anwendungen im Bitcoin-Ökosystem zur Verfügung. Das Wallet dient dir als zentrale Schnittstelle, über die du sowohl NFTs als auch dezentrale Anwendungen auf der Bitcoin Blockchain nutzen kannst.

Browser-Tab nutzen: Öffne das Xverse Wallet und navigiere zum Browser-Tab. Hier kannst du nahtlos zu verschiedenen dezentralisierten Anwendungen navigieren, die auf der Bitcoin-Blockchain betrieben werden. Anwendungen erkunden: In der Benutzeroberfläche des Xverse Wallets findest du Zugang zu einer Vielzahl von Bitcoin-Anwendungen. Dazu gehören NFT-Marktplätze, DeFi-Protokolle, GameFi-Anwendungen und vieles mehr. Jede dieser Anwendungen erweitert die Funktionalität von Bitcoin und bietet dir neue Möglichkeiten, deine Kryptowährungen zu nutzen und zu investieren.

Xverse Wallet Browser Benutzeroberfläche I Quelle: Xverse.app

Schritt 5: Ordinals, BRC-20s und Runes handeln

Nachdem du nun vertraut bist mit der Navigation und den Grundfunktionen des Xverse Wallets, kannst du beginnen, aktiv am Handel von digitalen Assets wie Ordinals, BRC-20s und bald auch Runes teilzunehmen.

Ordinals handeln:

Plattformen wie MagicEden nutzen: Über die Browser-Funktion im Xverse Wallet kannst du direkt auf NFT-Marktplätze zugreifen, die Ordinals unterstützen. Diese bieten eine Vielzahl von einzigartigen digitalen Assets an, die auf der Bitcoin Blockchain gespeichert sind.

Ordinals kannst du unter anderem auf MagicEden handeln I Quelle: MagicEden.io

BRC-20s handeln:

DEX wie UniSat verwenden: Für den Handel von BRC-20 Token bietet das Xverse Wallet eine direkte Anbindung an entsprechende dezentrale Exchanges. Diese Plattformen ermöglichen den Kauf, Verkauf und Tausch von BRC-20s.

BRC-20 Token handelst du am besten auf UniSat I Quelle: UniSat.io

Runes handeln (nach dem Halving):

Vorbereitung auf neue Marktplätze: Es wird erwartet, dass nach der Aktivierung des Runes-Token-Standards Plattformen wie MagicEden oder UniSat den Handel mit diesen neuen fungiblen Token ermöglichen werden. Durch das Xverse Wallet wirst du in der Lage sein, diese Tokens zu empfangen, zu senden und zu handeln.

Fazit

Das DeFi-Ökosystem auf Bitcoin steckt im Vergleich zu Blockchain-Netzwerken wie Ethereum oder Solana noch in den Kinderschuhen. Bitcoin wurde ursprünglich nie dafür entwickelt derartige DeFi-Anwendungen zu beheimaten und dadurch sind die Anwendungsmöglichkeiten auf Bitcoin begrenzter, und die Infrastruktur für DeFi ist weniger ausgereift. Investitionen in neuartige Token wie Ordinals, BRC-20s und die bald verfügbaren Runes bergen daher derzeit ein sehr hohes Risiko. Der langfristige Nutzen und Wert dieser Token ist noch ungewiss, und es bleibt abzuwarten, wie sich diese innerhalb des Marktes etablieren werden. Trotz dieser Unsicherheiten könnte der frühe Einstieg in dieses immer schneller wachsende Ökosystem sich langfristig auszahlen, da davon auszugehen ist, dass das DeFi-Ökosystem in den kommenden Jahren weiter wachsen wird.

Disclaimer: Der Artikel spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider und dient daher lediglich zu Informationszwecken. Es handelt sich keinesfalls um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.