In diesem Artikel erfährst du: Warum solche großen Korrekturen bei Bitcoin normal sind

Wieso der Zyklushöhepunkt noch nicht erreicht ist

Warum Bitcoin überverkauft ist und eine Kurserholung anstehen könnte

Rund 20 Prozent Minus in sieben Tagen und schon wird Bitcoin wieder einmal für tot erklärt. Auch der Bullenmarkt ist vorbei und Kryptowährungen sind ohnehin nur Betrug. So zumindest denken einige Kritiker über die aktuelle Situation. Verständlich: Wer neu in der Szene ist, mag jetzt verzweifelt sein. Das Portfolio blutrot und Geld verzockt, das man vielleicht dringend anderswo gebrauchen könnte. Aber, und das wusste schon die Rebellenallianz aus dem Star-Wars-Universum: Es gibt Hoffnung. BTC-ECHO hat fünf Gründe gefunden, warum Bitcoin längst nicht tot ist – und warum der Bullenmarkt auch noch nicht vorbei ist.

Weiter geht`s mit BTC-ECHO Plus+ für erfolgreiche Investments! Zugriff auf alle exklusiven Plus+ Inhalte

Infos & Analysen vom Marktführer

Werbereduziert (Web & App)

Immer am Puls der Krypto-Märkte

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Dein Wissen. Dein Vorsprung. Dein Plus+