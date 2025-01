Virtuals vs. ai16z Welche ist die beste KI-Agenten-Plattform?

Virtuals vs. ai16z

In diesem Artikel erfährst du: Warum KI-Agenten aktuell so gehypt werden

Weshalb die Plattformen das bessere Investment sein könnten

Worin sich Virtuals und ai16z unterscheiden

Was an dem Sektor kritisiert wird

Wieso vielen Investoren ein böses Erwachen droht

KI-Agenten stehen aktuell im Rampenlicht des Krypto-Markts. Sie führen Marktanalysen durch, investieren selbständig oder helfen bei Krypto-Aktivitäten wie dem “Bridgen” zwischen verschiedenen Blockchains. Die Kurse von KI-Agenten kennen in den vergangenen Wochen kein Halten. Doch auf spezifische Bots zu setzen, ist riskant. Bewährt hat sich schließlich noch keiner und der erst seit Monaten bestehende Markt wird primär durch Spekulation getrieben. Will man dennoch von dem Trend profitieren, liegt ein Investment in Plattformen wie Virtuals nahe. Schließlich verkaufen diese als Infrastrukturplattformen die Schaufeln für den neuen Goldrausch.

