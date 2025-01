In diesem Artikel erfährst du: Warum es Verwirrung um das XRP-Rekordhoch gibt

Welche Erklärung Ripple-CTO David Schwartz dafür hat

Warum Ripple laut Charles Hoskinson "eine glänzende Zukunft" bevorsteht

Sieben quälend lange Jahre haben XRP-Anleger ausgeharrt. Am Donnerstag dann endlich der erlösende Moment: Ein neues Allzeithoch – oder? So klar schien das nicht, als der Ripple-Coin am Höhepunkt einer wochenlangen Rallye auf 3,38 US-Dollar sprang. Denn bei XRP sind sich die Aggregatoren erstaunlich uneins darüber, wo überhaupt das alte Allzeithoch liegt. Schaut man bei Coingecko, fehlen weiterhin zwei Cent, laut Coinmarketcap sind es sogar noch 46, das sind ganze 13 Prozent. Wie lässt sich das erklären? Dazu hat sich nun Ripple-CTO David Schwartz geäußert. Seine Erklärung dürfte verwirrte XRP-Anleger beruhigen.

