Seit 2014 warten ehemalige Mt.Gox-Kunden auf ihre Bitcoin-Bestände. Jetzt klingelt die Wallet. Das stellen die Gläubiger mit dem wiedererlangten BTC-Reichtum an.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Mt.Gox-Gläubiger auf die Auszahlungen in Milliardenhöhe reagieren

Was die ehemaligen Kunden mit ihrem Bitcoin-Vermögen anstellen

Wie der Bitcoin-Kurs reagiert

Wie ein Krypto-Analyst den Verkaufsdruck einschätzt

Warum Mt.Gox-Gläubiger auch Bitcoin Cash erhalten

“Ich habe die E-Mail zur Bekanntgabe der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 24. April 2014 um 17:00 Uhr erhalten”, schreibt ein Nutzer im Reddit-Forum r/mtgoxinsolvency. 3.715 Tage, 21 Stunden und 7 Minuten später hat CptMulan seine Bitcoin zurück. So ergeht es vielen ehemaligen Kunden der einst größten BTC-Börse. Auch auf X berichten Nutzer über den Erhalt ihrer Auszahlung: “Ich habe gerade meine Mt.Gox-Coins erhalten und Bitcoin Cash für Bitcoin verkauft, so wie es Tradition ist” – dazu später mehr.

Der geprellte Kunde rechnet zusammen: Insgesamt habe er 16,3 Prozent seiner einst bei Mt.Gox gekauften BTC wieder. BTC-ECHO hat sich in der Szene umgehört: Was machen die Mt.Gox-Gläubiger mit ihrem zurückgewonnenen Vermögen?

