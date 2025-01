In diesem Artikel erfährst du: Warum Venice plötzlich so abhebt

Wie es funktioniert und wer hinter dem Projekt steckt

Wieso das Potenzial für eine Krypto-Killer-App da ist

Welche Risiken und Herausforderungen bestehen

Gerade erst gelauncht und innerhalb von zwei Stunden schon über eine Milliarde US-Dollar wert: Eine Geschichte, die man in diesem Bullrun schon häufiger hörte. Doch Venice.ai und der dazugehörige Token Venice heben sich von vielen anderen Launches ab. Die Vision: eine dezentrale KI, so mächtig wie ChatGPT, aber ohne Zensur und mit voller Privatsphäre. Dank der Integration von DeepSeek, der offen zugänglichen chinesischen Wunder-KI, ist man ihr so nah wie nie zuvor. Und hinter Venice.ai steht einer der absoluten OGs des Bitcoin-Space: der Cypherpunk Erik Vorhees. Die Plattform könnte die absolute Killer-App dieses Bullruns werden. Und die gesamte Tech-Branche aufmischen. Dadurch hat auch der Token großes Potenzial. Einen Dämpfer gibt es: Den Launch umgaben Gerüchte über Insider-Trading. Das sind die Hintergründe.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden