Der Kurs der dezentralen Kryptobörse Uniswap (UNI) kann trotz eines deutlichen Anstieges des Handelsvolumens bisher nicht an seine Kursstärke aus der Vergangenheit anknüpfen. In Anbetracht anhaltender regulatorischer Probleme und der CFTC-Klage gegen die führende zentrale Krypto-Exchange Binance dürfte die Tendenz einer Verschiebung zentralisierter Handelsplätze in Richtung dezentralisierter jedoch weiter anhalten. Perspektivisch eine positive Entwicklung für Uniswap. In den letzten Handelstagen bewegte sich der UNI-Kurs auf sein Vormonatshochs bei 6,70 US-Dollar zu. Gelingt eine Rückeroberung, würde das Jahreshoch wieder in den Blick der Investoren kommen und das Chartbild weiter aufhellen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares UNI/USDT auf Binance

Uniswap: Bullishe Kursziele

Bullishe Kursziele: 6,48/6,66 USD, 7,38/7,80 USD, 8,20 USD, 8,99/9,28 USD, 9,82 USD, 11,00 USD, 12,20/13,00 USD, 13,97/14,54 USD

In den letzten 24 Handelsstunden konnte der UNI-Kurs den EMA50 (orange) zurückerobern – ein erstes bullishes Indiz. Um einen Anstiegsversuch zu bestätigen, muss Uniswap zunächst den gelben Widerstandsbereich überwinden. In der Zone zwischen 6,48 US-Dollar und 6,66 US-Dollar verlaufen mit der gleitenden Durchschnittslinie der letzten 200 Handelstage (EMA200) (blau) und dem Supertrend gleich zwei starke Widerstände. Gelingt ein Ausbruch per Tagesschluss, aktiviert sich der nächste Zielbereich zwischen 7,38 US-Dollar und 7,80 US-Dollar. Hier scheiterte der UNI-Kurs bereits im November 2022 sowie im Februar dieses Jahres. Zudem verläuft hier auch das Golden Pocket der aktuellen Kursbewegung.

Erst wenn sich Uniswap über dieser Marke stabilisiert und über die Zwischenstation bei 8,20 US-Dollar befreien kann, ist mit einem Kursschub in Richtung der Sommerhochs aus dem Vorjahr zwischen 8,99 US-Dollar und 9,28 US-Dollar zu rechnen. Hier verläuft zudem das übergeordnete 38er Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung vom Allzeithoch. Als Befreiungsschlag wäre die Rückeroberung des Verlaufshochs bei 9,82 US-Dollar zu werten.

Sodann dürfte der UNI-Kurs schnell bis an 11,00 US-Dollar durchmarschieren. Perspektivisch käme dann auch der orange Widerstandsbereich wieder in den Fokus. Neben dem übergeordneten 50er Fibonacci-Retracement finden sich zwischen 12,20 US-Dollar und 13,01 US-Dollar mehrere Verlaufshochs aus dem ersten Handelsquartal des Vorjahres. Dieser Bereich fungiert als maximal ableitbarer Zielbereich.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 5,92 USD, 5,61 USD, 5,25 USD, 4,89 USD, 4,71 USD

Auch dem Bärenlager gelang es zuletzt nicht, den UNI-Kurs zurück in Richtung des Jahrestiefs zu drücken. Solange Uniswap jedoch unter der gelben Resistzone gedeckelt bleibt, ist jederzeit mit einem neuen Kursrücksetzer zu rechnen. Wird der Support bei 5,92 US-Dollar erneut dynamisch aufgegeben, ist ein Rückfall bis an die horizontale Unterstützungslinie bei 5,61 US-Dollar einzuplanen. Eine Aufgabe dieses Kursniveaus würde abermals das Jahrestief bei 5,25 US-Dollar in den Fokus rücken.

Die türkise Zone stellte in den letzten sieben Handelsmonaten einen soliden Unterstützungsbereich dar. Die Käuferseite dürfte hier wieder übernehmen wollen. Erst wenn Uniswap per Tagesschlusskurs unter 4,89 US-Dollar wegbrechen würde, käme das Tief in Folge der FTX-Pleite aus dem November 2022 als Zielmarke in den Fokus. Vorerst ist dieses Kurslevel als das maximale, bearishe Kursziel zu werten.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator tendieren aktuell wieder in Richtung Norden. Diese positive Entwicklung stützt die bullishe Aussicht. Erst wenn der MACD-Indikator jedoch seine 0-Linie zurückerobert und der RSI die Oberkante der neutralen Zone bei 55 durchbricht, ergeben sich stabile Kaufsignale für Uniswap.

Ein ähnliches Szenario zeigt sich im Wochenchart. Auch hier tendieren beide Indikatoren nach oben, aber weisen bisher keine Longsignale auf.

