Musiker verdienen an ihren Tophits Millionen. Doch auch Investoren können an diesem Erfolg teilhaben, dank der Blockchain. So viel Rendite werfen Musik-Investments ab.

Über die Blockchain in Musik investieren: So geht das

In der digitalen Welt kann man in so gut wie alles investieren. Neben Aktien, Anleihen oder etwa Bitcoin schließen Investoren beispielsweise auch Wetten auf den nächsten Fußball Europameister ab. Eine vermeintliche Marktlücke: Musik. Die Web3-Plattform ANote Music will sie schließen. Mithilfe der Algorand Blockchain will man Investoren den Zugang ermöglichen. Doch wie viel Geld lässt sich damit wirklich verdienen? BTC-ECHO hat nachgefragt.