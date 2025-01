In diesem Artikel erfährst du: Warum Donald Trumps Memecoin auf scharfe Kritik stößt

Was die Kryptowährung zur Gefahr für die "nationale Sicherheit" macht

Wieso "Official Trump" laut Vitalik Buterin ein "perfektes Bestechungsmittel" ist

Von den ersten Amtshandlungen eines selbst betitelten Krypto-Präsidenten hätte man wohl etwas anderes erwartet. Aber man nimmt, was man kriegt – dachten sich wohl auch Donald und Melania Trump, als sie vor gut einer Woche mit dem Launch ihrer eigenen Memecoins für ordentlich FOMO am Krypto-Markt sorgten, und sich ganz nebenbei ein nettes Taschengeld damit verdienten. 14 Milliarden US-Dollar betrug die Marktkapitalisierung von Official Trump zwischenzeitlich. Mit Donald Trumps Worten: “Peanuts”. Oder mit denen von Milliardär Mark Cuban: “Der größte Haufen selbstsüchtiger Scheiße, den ich je gehört habe”. Ganz so drastisch äußerte sich Vitalik Buterin zwar nicht. Der Ethereum-Gründer sieht in den Memecoin-Gehversuchen des US-Präsidenten aber nicht weniger als eine Gefahr für die Demokratie.

