In diesem Artikel erfährst du: Ob der US-Präsident die Welt gescammt hat

Ob der Launch so eines Coins überhaupt legal war

Was es für die Regulierung von Memecoins bedeutet, wenn der US-Präsident selbst in solch fadenscheinige Geschäfte involviert ist

Das hatte 2024 wohl niemand auf seiner Bingo-Karte: Der damals noch zukünftige Präsident der USA launcht drei Tage vor seiner Inauguration, am 17. Januar 2024, einen eigenen Memecoin. TRUMP OFFICIAL stürmt die Charts der Kryptowährungen wie kein Coin je zuvor und erreicht eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 75 Milliarden US-Dollar (mehr als Siemens oder Samsung). Das macht Schule: Der Präsident von Argentinien, Javier Milei, unterstützte kurzzeitig einen Coin namens LIBRA, der sich als Scam herausstellte. Und auch bei TRUMP stellen sich unangenehme Fragen: Rasant gestiegen, dann 80 Prozent vom Allzeithoch gefallen, der Großteil der Token in der Tasche einer einzelnen Firma, Investoren zurückgelassen mit Milliardenverlusten.

