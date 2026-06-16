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UpsideOnly 

Trading ohne Verlustrisiko: Diese Plattform macht es möglich

Krypto-Unternehmer Patrick Gruhn erklärt, warum gute Trader meist trotzdem verlieren, wie UpsideOnly das System auf den Kopf stellt und wie realistisch Gewinne wirklich sind.

Johannes Dexl
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Mann steht vor Bücherregal

Beitragsbild: Perpetuals.com

 | Patrick Gruhn ist Gründer und CEO von Perpetuals.com

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie hoch die Auszahlungschancen sind
  • Warum gute Trader meist trotzdem scheitern
  • Warum die KI die richtigen Traing-Signale erkennen kann
  • Wie Deposits und Auszahlungen funktionieren

Im ersten Teil des Interviews sprach der in den USA ansässige Krypto-Unternehmer mit BTC-ECHO über Hyperliquid, Stablecoins, die Risiken des Derivate-Markts und die Grundidee seines neuen Trading-Produkts UpsideOnly. Im zweiten Teil erklärt Gruhn, warum selbst gute Trader bei konventionellen Plattformen meist Geld verlieren und wie UpsideOnly das System revolutionieren möchte. Außerdem geht es um die Frage, welche Rolle KI, Datengrundlage, KYC und Deposits spielen, wenn aus Paper Trading mit “Monopoly-Geld” reale Auszahlungen entstehen sollen.

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