Krypto-Unternehmer Patrick Gruhn erklärt, warum gute Trader meist trotzdem verlieren, wie UpsideOnly das System auf den Kopf stellt und wie realistisch Gewinne wirklich sind.

Trading ohne Verlustrisiko: Diese Plattform macht es möglich

Trading ohne Verlustrisiko: Diese Plattform macht es möglich

In diesem Artikel erfährst du: Wie hoch die Auszahlungschancen sind

Warum gute Trader meist trotzdem scheitern

Warum die KI die richtigen Traing-Signale erkennen kann

Wie Deposits und Auszahlungen funktionieren

Im ersten Teil des Interviews sprach der in den USA ansässige Krypto-Unternehmer mit BTC-ECHO über Hyperliquid, Stablecoins, die Risiken des Derivate-Markts und die Grundidee seines neuen Trading-Produkts UpsideOnly. Im zweiten Teil erklärt Gruhn, warum selbst gute Trader bei konventionellen Plattformen meist Geld verlieren und wie UpsideOnly das System revolutionieren möchte. Außerdem geht es um die Frage, welche Rolle KI, Datengrundlage, KYC und Deposits spielen, wenn aus Paper Trading mit “Monopoly-Geld” reale Auszahlungen entstehen sollen.

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