Trading ohne Verlustrisiko: Diese Plattform macht es möglich

In diesem Artikel erfährst du:
- Wie hoch die Auszahlungschancen sind
- Warum gute Trader meist trotzdem scheitern
- Warum die KI die richtigen Traing-Signale erkennen kann
- Wie Deposits und Auszahlungen funktionieren
Im ersten Teil des Interviews sprach der in den USA ansässige Krypto-Unternehmer mit BTC-ECHO über Hyperliquid, Stablecoins, die Risiken des Derivate-Markts und die Grundidee seines neuen Trading-Produkts UpsideOnly. Im zweiten Teil erklärt Gruhn, warum selbst gute Trader bei konventionellen Plattformen meist Geld verlieren und wie UpsideOnly das System revolutionieren möchte. Außerdem geht es um die Frage, welche Rolle KI, Datengrundlage, KYC und Deposits spielen, wenn aus Paper Trading mit “Monopoly-Geld” reale Auszahlungen entstehen sollen.
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden