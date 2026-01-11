App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.19 T $
Bitcoin-Kurs90,839.00 $0.29%
Ethereum-Kurs3,118.46 $0.83%
XRP-Kurs2.09 $-0.20%
BNB-Kurs905.64 $-0.23%
Solana-Kurs139.00 $1.98%
TRON-Kurs0.300159 $0.41%
Dogecoin-Kurs0.138108 $-1.33%
Cardano-Kurs0.392527 $0.47%
Zcash-Kurs390.60 $2.83%
Hyperliquid-Kurs24.51 $1.40%
Chainlink-Kurs13.28 $0.73%
"Gold gehört ins Portfolio" 

Gold auf der Blockchain: Gold Token S.A. bringt DGLD auf Base

Die Base Chain von Coinbase mausert sich immer mehr zur führenden Real-World-Asset-Chain. Jetzt können Investoren mit DGLD einen vielversprechenden Gold Token auf Base handeln.

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs90,839.00 $0.29 %
Bitcoin kaufen
Zu sehen sind Goldbarren die physisches Gold symbolisieren sollen. Gold Token tokenisiert dieses Edelmetall.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Das physische Gold kann jederzeit ausgezahlt werden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der neue Gold-Token DGLD auf der Base-Chain von Coinbase für Krypto-Investoren besonders spannend ist
  • Welche Vorteile DGLD gegenüber klassischen Gold-ETFs und US-Stablecoins wie XAUT und PAXG bietet
  • Warum gerade jetzt Gold und Bitcoin gemeinsam im Portfolio besonders sinnvoll sein können

Der wohl populärste Vermögenswert 2025 hieß weder Bitcoin noch Ethereum, er hieß: Gold. Das physische Pendant zu Bitcoin hat im Jahresvergleich 67 Prozent an Wert zugelegt, Bitcoin hingegen fiel um rund 5 Prozent. Längst haben Krypto-Enthusiasten verstanden, dass auch Gold ins Portfolio gehört. Mit der voranschreitenden Tokenisierung geht das jetzt immer einfacher auch über die Blockchain.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Krimineller hält Bitcoin-Münze hoch
So schützt du dichGewalt gegen Krypto-Anleger: Nimmt das Risiko wirklich zu?
HYPE vs LIT: Welcher Token gewinnt das Duell?
Im VergleichHYPE oder LIT – Welcher DEX-Token jetzt ins Depot gehört
Sam Altman und Elon Musk schauen sich an
Zwei Arten von MachtElon Musk vs. Sam Altman: Wer prägt Krypto stärker?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Render
2.57 $
12.22%
MYX Finance
5.39 $
10.20%
Canton
0.145383 $
8.23%
Monero
502.99 $
7.28%
Rain
0.008906 $
5.58%
Zcash
390.60 $
2.83%
Kaspa
0.047994 $
2.83%
Pump.fun
0.002462 $
2.67%
Bittensor
289.15 $
2.59%
Bitcoin Cash
656.24 $
2.52%
POL (ex-MATIC)
0.169185 $
-4.22%
Provenance Blockchain
0.024543 $
-2.30%
Figure Heloc
1.00 $
-2.24%
Pepe
0.000006 $
-1.83%
Arbitrum
0.206853 $
-1.60%
VeChain
0.011619 $
-1.54%
Aptos
1.80 $
-1.46%
Dogecoin
0.138108 $
-1.33%
Shiba Inu
0.000009 $
-1.21%
Polkadot
2.09 $
-1.05%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren