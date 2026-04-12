Dash nach 40-Prozent-Rallye – erste Risse im Chart?

Dash liegt auf Wochensicht über 40 Prozent im Plus. Nach dem jüngsten Rücksetzer steht der Kurs nun an einer entscheidenden Marke.

Dash hat in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt und gehört zu den stärksten Performern unter den Privacy Coins. Auf Wochensicht steht ein Plus von über 40 Prozent, getragen von der gestiegener Nachfrage im Sektor. Auf Tagessicht setzt jedoch eine Gegenbewegung ein: Der Kurs gibt um rund zwei Prozent nach. Holt Dash nur Luft holt oder verliert der Aufwärtstrend an Schwung?

Dash stabilisiert sich

In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Dash-Kurs in einer Spanne zwischen 47,85 US-Dollar und 41,29 US-Dollar. Zuletzt notiert DASH bei rund 43,14 US-Dollar und damit unter dem Vortagesniveau von 46,25 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei etwa 536 Millionen US-Dollar. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung deutet die jüngste Entwicklung auf eine Phase der Neuorientierung hin.

Trotz des Rücksetzers hält sich der Kurs weiterhin oberhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts der vergangenen 20 Perioden (EMA-20), der derzeit bei etwa 41,45 US-Dollar verläuft. Das spricht kurzfristig für ein weiterhin konstruktives Marktbild. Zwar folgte auf das Hoch bei 47,85 US-Dollar eine Abfolge tieferer Hochs und Tiefs, doch die jüngste Stabilisierung signalisiert, dass Käufer im Bereich um den EMA-20 wieder aktiv werden. Insgesamt bleibt die Struktur damit neutral bis leicht bullish.

Die entscheidenden Kursmarken

Auf der Unterseite bildet das jüngste Tief bei 41,29 US-Dollar die erste wichtige Unterstützung und liegt nahe am EMA-20. Wird dieser Bereich unterschritten, rückt die nächste markante Zone bei 36,42 US-Dollar in den Fokus, die sich aus einem Fibonacci-Retracement ableitet und als zentrale Unterstützung gilt.

Auf der Oberseite fungiert der Bereich um 45,65 US-Dollar als erster Widerstand. Darüber folgt mit 47,85 US-Dollar das jüngste Verlaufshoch und zugleich die entscheidende Hürde für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das bullishe Szenario bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Momentum bleibt positiv

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit rund 60 Punkten weiterhin im bullischen Bereich, ohne eine Überhitzung zu signalisieren. Das deutet darauf hin, dass trotz der Korrektur noch ausreichend Aufwärtsdynamik vorhanden ist. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Verkaufsdruck nach dem Rücksetzer nachlässt und sich der Markt stabilisiert.

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Die Bollinger-Bänder sind mit einer Breite von rund 21,45 US-Dollar deutlich geöffnet – ein klares Zeichen für erhöhte Volatilität nach der vorangegangenen Rally. Aktuell spricht vieles für eine Konsolidierungsphase, in der sich der Kurs auf die nächste größere Bewegung vorbereitet. Ausschläge in beide Richtungen bleiben dabei wahrscheinlich.

Atempause oder Rücksetzer?

Der aktuelle Rückgang wirkt aus charttechnischer Sicht bislang wie eine klassische Konsolidierung nach einer impulsiven Aufwärtsbewegung. Solange Dash oberhalb von 41,29 US-Dollar – und insbesondere über dem Bereich um 36,42 US-Dollar – notiert, bleibt das kurzfristige Bild neutral bis leicht bullish.

Ein Ausbruch über 45,65 US-Dollar würde die Tür für einen erneuten Test des Hochs bei 47,85 US-Dollar öffnen und die Rally in die nächste Phase führen. Fällt der Kurs hingegen unter 41,29 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur in Richtung 36,42 US-Dollar ausweiten.

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