Cardano gibt die letzten Gewinne wieder ab. Während Marktteilnehmer Positionen reduzieren und die Aktivität gering bleibt, rückt vor allem eine Zone auf der Unterseite zunehmend in den Fokus.

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung verliert Cardano wieder an Dynamik. Der Kurs konnte das höhere Niveau nicht halten, während sich im Hintergrund erneut eine vorsichtigere Marktstruktur aufbaut. Aktuelle Daten liefern ein klares Bild darüber, wie sich Marktteilnehmer positionieren und welche Bereiche jetzt entscheidend werden könnten.

Cardano-Kurs ohne Dynamik – Unterseite bleibt präsent

Der Cardano-Kurs konnte zuletzt leicht zulegen und sich bis in den Bereich von 0,26 US-Dollar bewegen. Diese Bewegung hielt jedoch nicht lange an. Der Kurs hat die Gewinne wieder abgegeben und notiert aktuell bei rund 0,25 US-Dollar. Das passt zum aktuellen Gesamtbild im Markt.

Die Stimmung hat sich zwar im Vergleich zu den vergangenen Wochen verbessert, dennoch bleibt die Zurückhaltung spürbar. Die anfängliche Zuversicht konnte sich nicht nachhaltig durchsetzen, wodurch viele kurzfristige Bewegungen schnell wieder abgebaut werden. Der Grund liegt weiterhin im Umfeld. Auch wenn sich die geopolitische Lage zuletzt etwas entspannt hat, bestehen nach wie vor Unsicherheiten. Genau das führt dazu, dass Marktteilnehmer vorsichtig agieren und keine klaren Positionen aufbauen.

Ein Blick auf die aktuellen Orderflow-Daten zeigt, dass sich die Marktstruktur wieder abgeschwächt hat. Positionen werden abgebaut, insbesondere Long-Positionen werden geschlossen. Das zeigt sich auch in der Aktivität. Sowohl im Spot- als auch im Derivatemarkt ist das Volumen aktuell eher gering. Viele Marktteilnehmer halten sich zurück und warten auf klarere Signale.

Die positive Stimmung ist zwar vorhanden, reicht aber aktuell nicht aus, um nachhaltige Dynamik zu erzeugen. Stattdessen dominiert ein vorsichtiges Verhalten, bei dem Gewinne eher schnell mitgenommen werden.

Cardano-Kurs: Diese Zonen sind jetzt entscheidend

Die Liquidation Heatmap zeigt klar, wo sich die nächsten Bewegungen konzentrieren könnten. Aktuell liegt mehr Liquidität unterhalb des aktuellen Kurses, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Unterseite zuerst angelaufen wird. Besonders der Bereich um 0,23 US-Dollar rückt dabei in den Fokus. Diese Zone kann erreicht werden, wenn die aktuelle Unsicherheit bestehen bleibt oder sich die Marktstruktur weiter abschwächt.

Auf der Oberseite liegt das Potenzial im Bereich bis etwa 0,27 US-Dollar. Sollte es zu weiteren positiven Impulsen kommen, kann dieser Bereich kurzfristig angelaufen werden. Aktuell überwiegt die Unterseite. Solange keine klare neue Nachfrage in den Markt kommt, bleibt die Wahrscheinlichkeit höher, dass Cardano zunächst die tieferen Bereiche testet.

Liquidation-Heatmap bei Cardano. / Quelle: CoinAnk

Cardano Foundation baut um – mehr Stabilität im Hintergrund

Neben der kurzfristigen Kursentwicklung gibt es auch auf fundamentaler Ebene eine interessante Entwicklung. Die Cardano Foundation hat ihre Struktur in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Bestände an ADA sind leicht gesunken, während Bitcoin-Bestände stärker reduziert wurden. Ein Teil dieser Positionen wurde gezielt in Kredite und andere Anlageformen umgeschichtet. Ziel ist es, den laufenden Betrieb auch bei fallenden Kursen sicherzustellen, ohne Kryptowährungen verkaufen zu müssen.

Gleichzeitig wurde der Anteil an Finanzvermögen und liquiden Mitteln deutlich erhöht. Dieser liegt inzwischen bei über 25 Prozent der Gesamtbestände. Damit kann die Foundation ihre Ausgaben für einen längeren Zeitraum decken, ohne auf Verkäufe angewiesen zu sein.

Auch bei der Transparenz geht Cardano neue Wege. Erstmals wurden Prüfungsergebnisse eines Wirtschaftsprüfers direkt auf der Blockchain bestätigt. Damit verbindet die Foundation klassische Finanzprüfung mit On-Chain-Technologie. Für die kommenden Jahre liegt der Fokus auf dem Ausbau von Infrastruktur, Stablecoins und DeFi-Liquidität. Ziel ist es, das Ökosystem weiter zu stärken und neue Anwendungsbereiche zu erschließen.

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