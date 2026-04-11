XRP vor Kurssturz? Marktaktivität fällt auf Mehrjahrestief

Die XRP-Handelsaktivität fällt bei Binance auf den niedrigsten Stand seit 2021. Gerät der Ripple-Coin nun ins Wanken?

Auf Binance wird XRP so wenig bewegt wie seit 2021 nicht mehr. Das zeigen aktuelle Daten von CryptoQuant: Sowohl die über 30 Tage aggregierten Käufe als auch die Verkäufe sind auf Mehrjahrestiefs gefallen. Zuletzt standen rund 2,06 Milliarden XRP auf der Käuferseite etwa 2,09 Milliarden XRP an Abflüssen gegenüber.

Auffällig ist das insgesamt geringe Aktivitätsniveau. Sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite werden deutlich kleinere Volumina bewegt als in den vergangenen Jahren. Das geringe Volumen spiegelt sich auch im Chart wider. XRP bewegt sich seit Tagen in einer engen Spanne ohne klare Impulse.

XRP pendelt um zentrale Marke

Im kurzfristigen Vier-Stunden-Chart bewegte sich XRP zuletzt zwischen 1,3379 US-Dollar und 1,3660 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 1,3476 US-Dollar und damit leicht über dem Vortageswert von 1,3415 US-Dollar.

Technisch notiert der Kurs knapp oberhalb des EMA-20, der derzeit bei 1,3458 US-Dollar verläuft. Das allein wäre ein leicht positives Signal. Gleichzeitig zeigt der Chart seit dem 10. April eine Reihe tieferer Hochs – ein Hinweis darauf, dass die Käufer zuletzt nicht genug Druck aufbauen konnten, um eine klare Trendbewegung einzuleiten. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Bild mit leicht konstruktiver Tendenz, solange der EMA-20 verteidigt wird.

Diese Marken sind entscheidend

Auf der Unterseite liegt bei 1,338 US-Dollar die erste kurzfristige Unterstützung. Darunter gewinnt das Fibonacci-Level bei 1,3236 US-Dollar an Bedeutung. Fällt der Kurs unter diese Zone, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen und den Bereich um 1,2787 US-Dollar ins Spiel bringen.

Nach oben bleibt 1,366 US-Dollar die erste Hürde. Wird dieses Niveau überwunden, rückt das obere Bollinger-Band bei rund 1,3755 US-Dollar in den Fokus. Ein Ausbruch über 1,366 US-Dollar – idealerweise mit steigendem Handelsvolumen – könnte den Weg in Richtung 1,42 US-Dollar öffnen.

Der RSI liegt mit etwa 51 Punkten im neutralen Bereich. Weder Käufer noch Verkäufer dominieren klar. Auch die Breite der Bollinger-Bänder – derzeit rund 0,098 US-Dollar – spricht für eine Phase moderater Schwankungen innerhalb einer klar definierten Spanne.

XRP und viele weitere Kryptowährungen lassen sich bequem über die Krypto-Börse Coinbase handeln. Neukunden erhalten derzeit 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

Wie es weitergehen könnte

Kurzfristig bleibt XRP in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Solange der Kurs zwischen 1,323 und 1,366 US-Dollar pendelt, dürfte sich daran wenig ändern. Ein Ausbruch über den Widerstand würde das Chartbild deutlich aufhellen und Raum für eine Bewegung Richtung 1,42 US-Dollar schaffen.

Rutscht XRP hingegen unter 1,323 US-Dollar, könnte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Die aktuell niedrige Marktaktivität deutet darauf hin, dass sich der Markt in einer Phase der Vorbereitung befindet – und solche Phasen enden oft mit einer klaren Richtungsentscheidung.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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