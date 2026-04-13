Ein unbekannter XRP-Großinvestor verschiebt Coins im Wert von 119 Millionen Dollar. Warum die Ripple-Anleger nervös werden.

Eine auffällige XRP-Transaktion beunruhigt derzeit viele Ripple-Anleger. Rund 90 Millionen XRP im Wert von etwa 119 Millionen US-Dollar wurden in Richtung Coinbase verschoben. Solche Bewegungen gelten oft als ein potenzielles Verkaufssignal, schließlich werden Coins auf Börsen leichter handelbar. Der Zeitpunkt der Transaktion ist zudem heikel, denn XRP hat seit dem Hoch 2025 bereits erheblich an Wert verloren und kämpft weiter mit einer schwachen Kursentwicklung. Im Moment des Schreibens steht der Ripple-Coin bei 1,33 US-Dollar, ein Kursverlust von 27 Prozent seit Jahresbeginn.

Die jüngsten On-Chain-Daten . Viele Anleger sitzen auf Verlusten, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Der MVRV-Indikator signalisiert, dass ein Großteil der Investoren über ihrem aktuellen Einstiegspreis liegt. In solchen Phasen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass größere Marktteilnehmer Gewinne sichern oder Positionen abbauen, sobald sich eine passende Gelegenheit bietet, sodass die XRP-Millionentransaktion zu Coinbase ins Bild der fragilen Marktlage passt.

XRP-Wale und ihre unklaren Absichten

Doch ein eindeutiger Verkauf lässt sich aus der Bewegung nicht ableiten. Große Transfers können auch andere Gründe haben, etwa interne Umschichtungen oder OTC-Geschäfte. Zudem ist das Volumen im Kontext des gesamten XRP-Marktes überschaubar. Auch wenn solche ungewöhnlichen Wal-Bewegungen kurzfristig für Nervosität sorgen, bleibt also offen, ob daraus tatsächlich Verkaufsdruck entsteht oder ob ein Krypto-Großinvestor lediglich seine Liquidität neu positionieren will.

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