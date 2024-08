Der Kurs von XRP bewegt sich seit über einem Monat in einer Spanne zwischen 0,54 US-Dollar und 0,64 US-Dollar. Somit hat sich wenig verändert, abgesehen davon, dass der Widerstand genau am Point of Control (POC) liegt. Im Volume Profile Visible Range (VPVR) ist deutlich erkennbar, dass in diesen Preisbereichen ein hohes Handelsvolumen stattfand. Der XRP-Kurs hat die 200- und 800-Daily-EMAs als Support unter sich. Sollten diese Unterstützungen nicht halten, könnte der Kurs auf 0,5257 US-Dollar (gelbe Linie im Chart) steuern. Über dem Kurs beginnt der Widerstand bereits bei 0,62 US-Dollar, den es zu durchbrechen gilt.

Ripple Tageschart (Quelle: TradingView)

Indikatoren geben positive Signale

Im 4-Stunden-Chart findet XRP derzeit Unterstützung bei 0,5608 US-Dollar (gelbe Linie im Chart). Der 800-EMA verläuft direkt darunter. Sollte der Kurs darunter fallen, könnte der 800-EMA weiteren Support bieten. Reicht dieser auch nicht aus, könnte XRP erneut 0,5156 US-Dollar (grüne Linie im Chart) anlaufen. Wenn XRP nach oben tendiert, muss er sich durch die 50- und 200-EMAs kämpfen, die als Widerstände fungieren.

Der RSI liegt bei 39,5 Punkten und hat Potenzial für einen weiteren Anstieg. Der MACD zeigt positive Anzeichen: Das Histogramm beginnt, das negative Momentum allmählich abzubauen, und könnte bald in den positiven Bereich übergehen, was zu einem weiteren Kursanstieg bei XRP führen könnte.

Ripple 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.