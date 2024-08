In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Rolex-Blase 2022 platzen musste

Wie der letzte Krypto-Bullrun die Rolex-Preise beeinflusste

Welchen wichtigen Unterschied man bei Luxusuhren kennen muss

Was ein neuer Krypto-Boom für Rolex-Uhren bedeutet

Die Faszination für Rolex ist ungebrochen. Seit 1905 steht die in London gegründete Marke weltweit für Eleganz sowie technische Überlegenheit. Kein anderer Uhrenhersteller genießt ein so hohes Prestige bei Kennern und beim breiten Publikum zugleich. In den 1960er Jahren prägte Sean Connery als James Bond das Bild der Marke, während sie heute von Rappern und TikTok-Influencern gefeiert wird. Viele Millennials und GenZ-Angehörige investierten daher ihre Gewinne aus dem letzten Krypto-Bullrun in die begehrten Zeitmesser. Doch mit dem Ende des Krypto-Hypes Anfang 2022 platzte auch die Rolex-Blase. Was der nächste Bullenmarkt für die Rolex-Preise bedeuten könnte.

