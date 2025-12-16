Der Kurs von Solana stagniert, Anleger kapitulieren, doch im Hintergrund baut das Netzwerk an seiner Zukunft.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Indikatoren Aufschluss über den Zustand Solanas geben

Warum große Player dennoch auf das Netzwerk vertrauen

Wie das Ökosystem aus alten Fehlern lernt

Solana hat gerade keinen guten Lauf. Der Kurs der Kryptowährung ist in den vergangenen Monaten deutlich gefallen und zählt aktuell zu den schwächsten großen Coins am Markt. Seit dem Hoch bei rund 250 US-Dollar hat sich der Preis zeitweise fast halbiert. Viele Anleger haben sich zurückgezogen, Euphorie ist keine mehr zu spüren. Stattdessen macht sich Ernüchterung breit. Ein Blick auf die Daten.

