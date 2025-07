Mit Firedancer wollte Solana neue Maßstäbe setzen. Ein zweiter Validator-Client, vollständig in C++ geschrieben, entwickelt von Jump Crypto – das Versprechen: ein Quantensprung in Sachen Geschwindigkeit. Bis zu eine Million Transaktionen pro Sekunde sollten möglich sein. Doch die Realität ernüchtert. Wie das Entwicklerteam jetzt einräumt, wird die erste Version diesem Ziel noch nicht gerecht. Statt Maximalleistung stehen zunächst Stabilität, Sicherheit und Protokollkonformität im Fokus. Das Ziel bleibt zwar bestehen – aber nur langfristig. Die Performance-Upgrades sollen in späteren Versionen folgen.

Testnet läuft, Mainnet wohl erst 2025

Die erste Firedancer-Version befindet sich aktuell im Testnet. Ein Mainnet-Start ist frühestens Ende 2025 vorgesehen. Dabei war ursprünglich von Ende 2023 die Rede. Firedancer ist seit 2021 in Entwicklung. Immer wieder wurde das Release-Datum verschoben – zuletzt mit dem Hinweis, man wolle das Produkt “für Jahrzehnte” konzipieren.

Technisch gilt das Projekt als Meilenstein. Doch der Rückstand zur Erwartungshaltung ist groß. Auf der Solana Breakpoint in Amsterdam wurde Firedancer als Gamechanger gefeiert – samt Kursexplosion von über 40 Prozent innerhalb einer Woche. VanEck prophezeite gar Kursziele von 3.200 US-Dollar bis 2030, Investor Raoul Pal sprach von einem “Quantensprung für die Branche”.

Viel Hype, wenig Substanz?

In der Theorie ist Solana mit Firedancer bereit für die Massenadoption – schneller und günstiger als Visa, prädestiniert für Hochfrequenzhandel. Doch es bleiben Zweifel: Solana hat bisher kein massentaugliches dApp-Ökosystem hervorgebracht, wirtschaftlich ist der Betrieb teuer und wenig profitabel. Zudem wirft die Marketing-Strategie Fragen auf. Die oft zitierten TPS-Zahlen – einst 65.000, nun eine Million – wurden bislang nur unter Laborbedingungen erreicht.

Solana war in vergangenen Bullruns regelmäßig einer der Highflyer im Markt. In diesem Jahr ist es – abgesehen von einer kurzen TRUMP-Rallye im Januar – ruhiger geworden. Der Kurs bewegte sich seit Jahresbeginn kaum. Optimistische Kursziele von 1.000 US-Dollar oder mehr wirken aktuell eher übertrieben. Dennoch: Das Ökosystem wächst substanziell. Große Projekte wie Helium oder Grass expandieren, ein Spot-ETF scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Onchain-Daten bestätigen den Trend. Im ersten Quartal 2025 lag der Chain GDP bei 1,2 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 20 Prozent bedeutet. Das DEX-Volumen kletterte im Juni auf über 8 Milliarden US-Dollar im Monat, der TVL in DeFi überschritt 10 Milliarden. Auch bei Stablecoins ist Solana inzwischen Nummer drei – hinter Ethereum und Tron. Besonders USDC spielt eine tragende Rolle. Circle-CEO Jeremy Allaire wirbt offen für die Stärken von Solana.

Gleichzeitig bleiben Herausforderungen: Die technologische Roadmap ist ambitioniert, aber mit Verzögerungen behaftet. Die hohe Abhängigkeit von spekulativen Narrativen wie Memecoins oder Einzelprojekten wie Firedancer birgt Risiken. Entscheidend wird sein, ob Solana seine technischen Versprechen auch im Produktivbetrieb einlöst – und das Interesse institutioneller Akteure nachhaltig sichern kann.

