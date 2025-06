In diesem Artikel erfährst du: Was für eine starke Rallye dieses Jahr spricht

Wie groß die Fortschritte bei DePin sind

Welche technologischen Durchbrüche man erwartet

Wieso ein Solana-Spot-ETF bald kommt

Solana war die letzten Bullruns fast immer einer der absoluten Überflieger im Krypto-Space. Dieses Jahr war es – bis auf die kurze TRUMP-Manie im Januar – bisher still, zumindest mit Blick auf den Kurs: Der fiel seit Jahresbeginn von 190 US-Dollar auf aktuell 150 US-Dollar, also um rund 23 Prozent. Vergangene optimistische Prognosen von 1000 US-Dollar oder mehr pro Solana scheinen aktuell immer unrealistischer. Ein Blick auf Onchain-Daten und aktuelle Entwicklungen zeigt aber, dass das Ökosystem auf dem Weg sein könnte, weniger auf Spekulation (Stichwort: Memecoins) und Hype zu setzen, und mehr auf fundamentale Durchbrüche. Mit Firedancer wird dieses Jahr ein großer technischer Meilenstein erwartet, große Projekte wie Helium oder Grass befinden sich in einer Adoptionsphase. Die Zulassung eines Solana-Spot-ETFs ist nur noch eine Frage der Zeit. Damit auch der mögliche Zufluss an institutionellen Milliarden. Was für eine positive Entwicklung spricht. Und warum man trotzdem skeptisch sein sollte.

