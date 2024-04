In diesem Artikel erfährst du: Alle charttechnischen Informationen zum jüngsten Abverkauf bei Solana (SOL)

Welche Chartmarken für Investoren nun kurzfristig wichtig werden

Warum die Kurskorrektur bereits abgeschlossen sein könnte

Ob bald ein neues SOL-Allzeithoch anstehen könnte

Noch Mitte März sah es so aus, als könnte Solana (SOL) zeitnah in Richtung seines Allzeithochs stürmen. Das Handelsvolumen auf der Highspeed-Blockchain stieg im Zuge des Memecoin-Hypes der letzten Monate ebenfalls deutlich an. Mit der massiven Nutzung des Netzwerks stiegen gleichzeitig die Probleme. In der Spitze schlugen 3 von 4 Transaktionen fehl. Das sorgte für eine Unzufriedenheit in der Community, worunter auch der SOL-Kurs seit Monatsbeginn zu leiden hatte. Vom Jahreshoch bei 210 US-Dollar ging es in der Folge um 45 Prozent auf zwischenzeitlich 116 US-Dollar abwärts. Zeit, den Chart von Solana wieder genauer unter die Lupe zu nehmen.

Auf welche Kursniveaus die Anleger kurz- und mittelfristig achten sollten, wird im Folgenden analysiert.

