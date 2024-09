In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana (SOL) die monatelange Seitwärtsphase bald verlassen könnte

Welche Kursniveaus Anleger im Vorfeld der nächsten Leitzinsentscheidung im Blick haben sollten

Wieso die Zeit für einen Anstieg auf neue Höchststände knapp werden könnte für die Solana-Bullen

Der Kurs der High-Speed Blockchain Solana (SOL) rutschte im Zuge des marktweiten Abverkaufs in der ersten Handelswoche kurzfristig zurück an den Support bei 120 US-Dollar. Wie schon in den letzten Monaten war die Käuferseite in der Zone zwischen 120 US-Dollar und 116 US-Dollar erneut zur Stelle und initiierte eine charttechnische Gegenbewegung. Zwar konnte sich der SOL-Kurs in den letzten Handelstagen wieder leicht auf aktuell 133 US-Dollar erholen, handelt nun jedoch unterhalb der 200-Tagelinie EMA200. Das abnehmende Interesse an Memecoins scheint den Kurs von Solana zunehmend zu belasten. Erst ein Befreiungsschlag zurück über den Resistbereich zwischen 137 US-Dollar und 141 US-Dollar könnte dem SOL-Kurs eine neue bullishe Kursdynamik verleihen.

Auf welche Kursmarken die Anleger eine Woche vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed achten müssen und welche Chartlevels in der Folgezeit relevant werden dürften, wird im Folgenden analysiert.

