Solana: So kann der SOL-Kurs sein Jahreshoch knacken

Der Kurs der Layer-1-Ökosystems Solana (SOL) kann sich trotz einer zwischenzeitlichen Kurskonsolidierung weiterhin oberhalb des gleitenden Durschschnitts der letzten 20 Handelstage (EMA20) behaupten. Die Bullen nutzen den Rückfall bis an die Supportmarke bei 51,42 US-Dollar in der Vorwoche für Zukäufe und hievten den SOL-Kurs in den letzten Stunden zurück über den Widerstand bei 59,38 US-Dollar auf aktuell 60,02 US-Dollar. Welche Kurslevel werden bei einem möglichen Ausbruch auf ein neues Jahreshoch nun für Anleger relevant?