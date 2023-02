Nach sieben Abstürzen in 2022 fiel Solana diese Woche wieder aus. Ein böses Omen? Entwickler erklären die Gründe – und was sie dagegen tun.

So will Solana seine Netzwerkausfälle 2023 in den Griff bekommen

Das neue Jahr startet für Solana mit alten Problemen – einem Netzwerkausfall. Am 25. Februar fiel die Blockchain aus, für mehr als 24 Stunden. Ein Software-Update verursachte einen Bug. Leider kein Einzelfall. In 2022 kämpfte Solana mit insgesamt sieben Netzwerkausfällen. Kritiker behaupten: Der Grund für diese Anfälligkeit sei ein Designfehler in der Blockchain. Kriegt Solana das Problem 2023 in den Griff?

“Natürlich sollten solche Ausfälle nicht passieren”, sagt Max Sherwood, ein Solana-Validator, der für die Berliner Trading-App Unstoppable Finance arbeitet, gegenüber BTC-ECHO. “Man muss aber fair bleiben. Solana läuft in der Beta. Niemand behauptet, die Arbeit an der Blockchain ist getan. Wir lernen mit jedem Netzwerkausfall dazu.”

Austin Federa, Head of Strategy and Communication der Solana Foundation, erklärt einen Unterschied von Solana zu anderen Blockchains: “Unser Sicherheitsmodell sieht vor, dass das Netzwerk offline geht, wenn ein gravierender Fehler passiert. Andere laufen einfach weiter. Wenn du auf lange Sicht eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung bauen willst, ist das der bessere Weg.”

Solana will ein Ausfallsystem schaffen

Man habe letztes Jahr viel Geld investiert, um die Kerninfrastruktur anzupassen: “mit drei substantiellen Upgrades, die viele der Probleme beseitigen.” Auch andere Blockchains kämpfen mit Netzwerkstörungen, zuletzt Cardano. Durch einen Bug gingen im Januar kurz 60 Prozent der Knotenpunkte offline. Ein Blockchain-Neustart war jedoch nicht notwendig.

Solana brauche für den Neustart manchmal Zeit, weil er 80 Prozent des Stakes erfordere, erklärt Max Sherwood. “Nicht alle Validatoren sind professionell. Manche machen es als Hobby – aus Leidenschaft. Die Leute leben in unterschiedlichen Zeitzonen. Wir müssen warten, bis alle wach sind. Das dauert manchmal.”

Bis spätestens zum vierten Quartal 2023 will Solana ein zweites Validatoren-Netzwerk launchen, den Firedancer-Client. Er soll das Netzwerk in Krisenmomenten absichern – wie ein Notfallstromaggregat. Außer Ethereum besitzt bisher keine andere Blockchain so ein Ausfallschutzsystem. Der Firedancer-Client ist in einer anderen Programmiersprache geschrieben. “Die meisten der wirklich wichtigen und leistungsstarken Validierer werden beide Clients betreiben. Fällt einer aufgrund eines Bugs aus, können sie auf dem anderen weiterlaufen. Das wird die Resilienz des Netzwerks massiv erhöhen.”

