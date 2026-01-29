Der Solana-Kurs notiert bei rund 123 US-Dollar und bewegt sich seit Tagen kaum. Während das Volumen niedrig bleibt, rückt eine mehrjährige Unterstützungszone in den Fokus. ETF-Zuflüsse, stagnierende Positionierung und auffällige Liquidität sorgen für Spannung – und stellen den Support auf die Probe.

In diesem Artikel erfährst du: Was Order-Flow-Daten über die aktuelle Lage zeigen

Welche Rolle die jüngsten ETF-Zuflüsse für Solana spielen

Warum die Zone um 120 US-Dollar jetzt besonders wichtig ist

Welche Faktoren kurzfristig für Bewegung sorgen könnten

Der Solana-Kurs notiert aktuell bei rund 123 US-Dollar und befindet sich weiterhin in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Die Kursentwicklung verläuft zäh und richtungslos, größere Bewegungen bleiben aus. Käufer und Verkäufer halten sich derzeit in etwa die Waage, was auf ein fragiles Gleichgewicht im Markt hindeutet. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.