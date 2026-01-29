App herunterladen
Kursanalsyse 

Solana-Kurs testet Schlüsselzone – droht der Bruch?

Der Solana-Kurs notiert bei rund 123 US-Dollar und bewegt sich seit Tagen kaum. Während das Volumen niedrig bleibt, rückt eine mehrjährige Unterstützungszone in den Fokus. ETF-Zuflüsse, stagnierende Positionierung und auffällige Liquidität sorgen für Spannung – und stellen den Support auf die Probe.

Louis Blümlein
Solana-Münze vor dem Logo Solanas.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Tote Hose bei Solana, oder doch nicht?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was Order-Flow-Daten über die aktuelle Lage zeigen
  • Welche Rolle die jüngsten ETF-Zuflüsse für Solana spielen
  • Warum die Zone um 120 US-Dollar jetzt besonders wichtig ist
  • Welche Faktoren kurzfristig für Bewegung sorgen könnten

Der Solana-Kurs notiert aktuell bei rund 123 US-Dollar und befindet sich weiterhin in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Die Kursentwicklung verläuft zäh und richtungslos, größere Bewegungen bleiben aus. Käufer und Verkäufer halten sich derzeit in etwa die Waage, was auf ein fragiles Gleichgewicht im Markt hindeutet. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
