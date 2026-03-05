Der Solana-Kurs zeigt relative Stärke. Die Netzwerkaktivität zieht an – steht der Kurs vor dem nächsten großen Move?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana trotz Kurs unter 100 USD zu den stärksten Coins der Woche zählt

Wieso ein 7-Monats-Hoch bei den Transaktionen für strukturelle Stärke spricht

Was die Orderflow-Daten über den jüngsten Solana-Anstieg verraten

Welche Rolle die 75-Dollar-Zone für die weitere Entwicklung spielt

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben den Krypto-Markt insgesamt unter Druck gesetzt und auch der Solana-Kurs blieb von der Unsicherheit nicht verschont. Der SOL-Kurs notiert weiterhin deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Dennoch zeigte sich Solana im Wochenvergleich erstaunlich robust.

