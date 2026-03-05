App herunterladen
On-Chain-Analyse 

Solana-Kurs mit Comeback-Signal – Aktivität explodiert

Der Solana-Kurs zeigt relative Stärke. Die Netzwerkaktivität zieht an – steht der Kurs vor dem nächsten großen Move?

Louis Blümlein
Solana-Kurs91.17 $6.05 %
Eine Solana-Münze vor blauem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Setzt Solana zum Kurssprung an?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana trotz Kurs unter 100 USD zu den stärksten Coins der Woche zählt
  • Wieso ein 7-Monats-Hoch bei den Transaktionen für strukturelle Stärke spricht
  • Was die Orderflow-Daten über den jüngsten Solana-Anstieg verraten
  • Welche Rolle die 75-Dollar-Zone für die weitere Entwicklung spielt

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben den Krypto-Markt insgesamt unter Druck gesetzt und auch der Solana-Kurs blieb von der Unsicherheit nicht verschont. Der SOL-Kurs notiert weiterhin deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Dennoch zeigte sich Solana im Wochenvergleich erstaunlich robust. 

