In diesem Artikel erfährst du: Welcher Altcoin die besten Chancen auf einen Spot ETF hat

Welche Rolle Futures-Kontrakte im Genehmigungsprozess spielen

Wann frühestens mit einem weiteren Spot ETF gerechnet werden kann

Nachdem die amerikanische Wertpapieraufsicht SEC den Ethereum Spot ETFs grünes Licht gegeben hat, stellt sich die Frage, welcher Coin als Nächstes einen ETF erhalten könnte. Für Anleger eine durchaus relevante Frage, schließlich versprechen Spot Indexfonds zusätzliche Mittelzuflüsse in Milliardenhöhe, ergo steigende Kurse. Diese Erwartungshaltung macht sich in einem sogenannten Frontrunning bemerkbar. Als sich die Indizien für eine Zulassung der Ether ETFs am 20. Mai schlagartig verdichteten, stieg der Ethereum-Kurs an dem Tag um über 20 Prozent. Welcher Coin die höchste Wahrscheinlichkeit besitzt, Bitcoin und Ether in puncto ETFs zu folgen, lässt sich bereits heute gut vorhersagen, auch wenn es noch bestimmte Hürden gibt, die vorerst genommen werden müssen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden