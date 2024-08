Nach dem Start der Ethereum ETFs profitiert überraschend der größte ETH-Herausforderer: Solana. Was hinter der SOL-Stärke steckt.

Solana erreicht neues Allzeithoch in ETH

Vor dem Ethereum-ETF-Start kannte die Erwartungshaltung der Krypto-Investoren keine Grenzen. Ein Indexfonds auf die zweitgrößte Kryptowährung würde den ETH-Preis in gänzlich neue Höhen befördern – so die weit verbreitete Annahme. Dass das Ether-Allzeithoch bald nach ETF-Handelsstart fällt und die 5.000 US-Dollar-Marke geknackt wird, erschien eigentlich schon als Gewissheit.

Doch mal wieder schlägt der unberechenbare Krypto-Markt den Anlegern ein Schnippchen: Seit dem Handelsbeginn der Ether-Indexfonds ist der ETH-Preis um rund 30 Prozent eingebrochen. Derzeit handelt ETH bei nur 2.440 US-Dollar, womit sämtliche Kurszuwächse seit Mitte Januar ausgelöscht sind.

SOL versus ETH seit dem Ether-ETF-Handelsstart am 23.07. Quelle: Tradingview

Insbesondere die hohen Abflüsse aus dem teuren Grayscale Ethereum Trust drückten den ETH-Kurs in den vergangenen beiden Wochen nach unten. Mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar hat der größte Ethereum Indexfonds inzwischen eingebüßt. Stattdessen überzeugt ausgerechnet der populärste ETH-Herausforderer: Solana.

Vor allem vom großflächigen Flash Crash im Krypto-Markt am Montag hat sich der SOL-Kurs deutlich schneller erholt. Seit dem Start der Ethereum ETFs liegt zwar auch Solana im Minus, aber nur in US-Dollar gerechnet. Im Direktvergleich erreicht SOL sogar ein neues Allzeithoch: 0,064 Ether bekommt man im Moment des Schreibens für einen Solana Coin.

Warum Solana so stark gegen Ether abschneidet

Die Stärke des SOL-Kurses im Vergleich zu ETH dürfte verschiedene Ursachen haben. Eine inzwischen offensichtliche: Wie schon bei den Bitcoin ETFs im Januar entpuppte sich die finale Genehmigung der Ethereum ETFs als ein “Sell the News”-Event. Zu Ether-Preisanstiegen kam es vor allem, nachdem die SEC im Mai überraschend die 19B-4-Anträge für die Indexfonds genehmigt hatte.

Auch langfristig hat Solana die Nase vorn mit 36 Prozent mehr Rendite seit 01.01. I Quelle: Tradingview

Damit war der tatsächliche Handelsstart dann wohl bereits eingepreist, sodass Investoren nach dem 23. Juli Gewinne mitnahmen. Die enorm hohen täglichen Nettoabflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust verstärkten den ohnehin negativen Kurstrend zusätzlich. Darüber hinaus erhielt Solana durch die ETH-ETF-Genehmigung indirekt Auftrieb, weil sich daraufhin die Gerüchte über einen Solana ETF mehrten.

Sollte tatsächlich ein Solana Spot ETF in den USA starten, könnte dies zu einer Vervielfachung des SOL-Kurses führen. Schließlich besitzt SOL mit derzeit 72 Milliarden US-Dollar nur etwa ein Viertel der Marktkapitalisierung von ETH. Aber: Verschiedene Finanzexperten zeigten sich bisher pessimistisch, sowohl wegen der regulatorischen Hürden als auch deshalb, weil die institutionelle Nachfrage nach Krypto-ETFs vorerst gesättigt sein könnte. Wie stark der ETF-Effekt ausfallen könnte, falls sie sich irren sollten, lest ihr hier: “Über 1.000 US-Dollar: So hoch kann Solana durch einen Spot-ETF steigen“