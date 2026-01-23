In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Emotionen wie Gier und Angst die Verkaufsentscheidung beeinflussen
- Wieviel Bitcoin man bei steigenden Kursen verkaufen sollte
- Was disziplinierte Gewinnmitnahmen vom Versuch, den perfekten Top zu treffen unterscheidet
Wenn der Bitcoin-Kurs steigt und das Portfolio im Plus steht, ist die Euphorie oft größer als die Strategie. Zugegeben: Von einer solche Situation können Krypto-Investoren nach der aktuellen Abverkaufserie nur träumen. Aber: Wenn die Kurse wieder steigen begnügen sich viele Anleger mit Screenshots grüner Zahlen, teilen ihre Buchgewinne und hoffen auf noch höhere Kurse. Doch genau hier beginnt eines der größten Probleme privater Investoren. Ohne klaren Plan werden Gewinne nicht realisiert, sondern nur betrachtet. Die entscheidende Frage lautet daher: Ab wann sollte man verkaufen?
