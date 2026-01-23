App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.10 T $
Bitcoin-Kurs90,806.00 $1.62%
Ethereum-Kurs2,999.55 $1.52%
XRP-Kurs1.96 $1.87%
BNB-Kurs900.52 $1.79%
Solana-Kurs129.50 $1.28%
TRON-Kurs0.299225 $-1.19%
Dogecoin-Kurs0.127043 $1.86%
Cardano-Kurs0.367948 $2.15%
Zcash-Kurs372.45 $2.66%
Hyperliquid-Kurs22.94 $6.29%
Chainlink-Kurs12.43 $1.34%
Verkaufen ohne Verrat 

Bitcoin-Verluste vermeiden: So werden Buchgewinne zu echtem Geld

Steigende Bitcoin-Kurse stellen Anleger vor eine schwierige Entscheidung. Ab wann es sinnvoll ist, Gewinne zu realisieren und warum ein Plan wichtiger ist als der perfekte Zeitpunkt.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs90,806.00 $1.62 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Bitcoin-Münze, die auf mehreren 100-Euro-Banknoten platziert ist und die Verbindung zwischen Krypto und traditionellen Finanzen symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mit Buchgewinnen kann man sich nichts kaufen, wenn der Kurs wieder fällt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Emotionen wie Gier und Angst die Verkaufsentscheidung beeinflussen
  • Wieviel Bitcoin man bei steigenden Kursen verkaufen sollte
  • Was disziplinierte Gewinnmitnahmen vom Versuch, den perfekten Top zu treffen unterscheidet

Wenn der Bitcoin-Kurs steigt und das Portfolio im Plus steht, ist die Euphorie oft größer als die Strategie. Zugegeben: Von einer solche Situation können Krypto-Investoren nach der aktuellen Abverkaufserie nur träumen. Aber: Wenn die Kurse wieder steigen begnügen sich viele Anleger mit Screenshots grüner Zahlen, teilen ihre Buchgewinne und hoffen auf noch höhere Kurse. Doch genau hier beginnt eines der größten Probleme privater Investoren. Ohne klaren Plan werden Gewinne nicht realisiert, sondern nur betrachtet. Die entscheidende Frage lautet daher: Ab wann sollte man verkaufen?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt eine Wallet mit Bitcoin-Münzen
Risiken verstehenWallet statt Börse: Warum Selbstverwahrung entscheidend ist
Eine Ethereum-Münze vor einem nach oben gerichteten Kurschart
Höher, schneller, weiterEthereum 2026: Warum jetzt die entscheidende Phase beginnt
Brian Armstrong auf dem WEF, er sprach über Bitcoin.
Krypto in DACHBitcoin gegen Zentralbanken: Davos erlebt offenen Schlagabtausch
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Hyperliquid
22.94 $
6.29%
Pepe
0.000005 $
6.26%
Aster
0.646531 $
5.68%
Ondo
0.358094 $
5.07%
Render
2.09 $
4.46%
MYX Finance
5.84 $
4.11%
Algorand
0.121935 $
3.56%
Ethena
0.180130 $
3.52%
Monero
526.05 $
3.45%
Hedera
0.112101 $
3.44%
MemeCore
1.59 $
-3.35%
Internet Computer
3.58 $
-1.39%
Quant
80.67 $
-1.28%
TRON
0.299225 $
-1.19%
LEO Token
8.91 $
-0.67%
Bitget Token
3.63 $
-0.55%
sUSDS
1.08 $
-0.47%
Canton
0.147940 $
-0.30%
Toncoin
1.55 $
-0.18%
PayPal USD
0.997923 $
-0.18%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren