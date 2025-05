In diesem Artikel erfährst du: Wieso Bitcoin bald ein Allzeithoch erreichen könnte

Was man aus dem Google-Suchinteresse lernen kann

Wie die globale Liquidität mit dem Bitcoin-Kurs zusammenhängt

Mit dem Durchbruch der 100.000-US-Dollar-Marke rückt das Allzeithoch bei Bitcoin in greifbare Nähe; jetzt ist das digitale Gold nur noch sechs Prozent von seiner Höchstmarke entfernt. Trotz des Höhenflugs ist das Interesse der Privatanleger noch vergleichsweise gering – es liegt also noch Geld am Rand, das in den Markt fließen könnte.

In Verbindung mit einer positiven Makrolage könnte sich jetzt ein perfekter Sturm für Bitcoin zusammenbrauen.

Das sind die Krypto-Charts der Woche.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.