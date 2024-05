In diesem Artikel erfährst du: Warum in diesem Zyklus nutzerfreundliche Anwendungen viel wichtiger sind als in den Jahren zuvor

Warum Unternehmen wie Vodafone und Samsung für ein neues Level an Mobile-Krypto-Adoption sorgen können

Wie Telegram das WeChat des Krypto-Sektors werden kann

Warum Smart Wallets beziehungsweise Account Abstraction unterschätzt werden

Wie man an dem Mobile-Onboarding-Narrativ partizipieren kann

In jedem Zyklus am Kryptomarkt gibt es Use Cases, die neue Nutzer in den Krypto-Sektor bringen. Seien es ICOs im Jahr 2017 oder NFTs und DeFi im Jahr 2021. Ohne neue “Super-Anwendungen” ist es schwierig, eine neue Welle der Blockchain-Adoption voranzubringen. Doch was wird in diesem Zyklus, also vor allem in 2024 und 2025, für einen Sprung in den Krypto-Nutzerzahlen sorgen? Mehrere Anwendungen kommen hierfür infrage, die das Potenzial mit sich bringen, die nächste Milliarde der Weltbevölkerung zu Krypto-Nutzern zu machen. Bislang unterschätzt: Anwendungen, die dabei helfen, auch weniger digital-affine Menschen für das Thema Krypto zu begeistern.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden