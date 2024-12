In diesem Artikel erfährst du: Wie sich Skale von anderen "Highspeed Blockchains" abhebt

Worauf Entwickler am meisten bei der Wahl ihres Netzwerks achten

Wie man eine Blockchain ohne Gebühren baut

Sie wird stets zu den vielversprechendsten Web3-Trends gezählt – und ist doch scheinbar ewig in der Mache: Die Blockchain-Gaming-Branche wartet noch immer auf einen Durchbruch. Vielleicht, weil es – trotz Bemühungen von Layer-1-Netzwerken wie Sui oder Avalanche – bisher an der richtigen Infrastruktur mangelte. Mit Skale tritt ein jetzt ein vielversprechender Kandidat auf den Plan: die Blockchain will völlig ohne Transaktionsgebühren (Gas Fees) auskommen und bietet On-Chain-Gaming damit neue Perspektiven. BTC-ECHO sprach mit Gründer Jack O’Holleran darüber, wo Skale schon heute Sui, Solana und Avalanche voraus ist und ob sie das Potenzial hat, die treibende Kraft eines neuen Web3-Gaming-Hypes zu werden.

