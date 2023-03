Shiba Inu (SHIB) und der Dogecoin (DOGE) profitieren vom Aufwind am Krypto-Markt. Sie konnten ihr Monatsminus jedoch nicht aufholen.

Hundefans aufgepasst: Der Shiba-Inu-Kurs (SHIB) und der DOGE-Kurs folgen dem allgemeinen Aufwärtstrend am Krypto-Markt. Während sich der Ether-Kurs langsam auf die 2.000 US-Dollar zubewegt und Krypto-Zugpferd Bitcoin am heutigen 14. März die 26.000 US-Dollar geknackt hat, sieht es auch an der Memecoin-Front gut aus.

Shiba-Inu-Kurs (SHIB) mit Wochenplus

Der Shiba-Inu-Kurs liegt mit 0,000012 US-Dollar knapp fünf Prozent über seinem Kurs von vergangener Woche. Der Memecoin konnte in den letzten 24 Stunden knapp vier Prozent an Stärke gewinnen. Im Monatsverlauf zeigt sich jedoch, dass der Spaß-Coin in der vergangenen Zeit zu knabbern hatte. Hier liegt der Shiba-Inu-Kurs mit über neun Prozent immer noch im Minus.

Shiba-Inu-Kurs im Wochenchart: Knapp 5 Prozent Plus

DOGE: Dogecoin mit leichtem Plus

Auch DOGE, Elon Musks Lieblingscoin, kann vom Aufwärtstrend am Krypto-Markt profitieren. Hier zeichnet sich ein recht ähnliches Bild wie beim Shiba-Inu-Kurs ab. Mit 0,76269 US-Dollar liegt DOGE vier Prozent im Plus im Vergleich zum Vortag. Innerhalb der vergangenen Woche konnte der Coin 3,25 Prozent zulegen. Ähnlich wie SHIB sieht es im Monatsverlauf jedoch weniger gut aus – hier verzeichnet die Kryptowährung ein Minus von sechs Prozent.

Auf der Suche nach weiteren Hundecoins muss man sich in der Liste der Kryptowährungen indessen weit nach unten graben. So findet sich auf Platz 105 der FLOKI-Token. Bei diesem Spaß-Coin sind die Zahlen recht ähnlich wie bei DOGE und dem Shiba-Inu-Kurs. So kann das 24-Stunden-Plus von 4,5 Prozent nicht über das Monatsminus von knapp acht Prozent hinwegtrösten.

Bei Betrachtung der Memecoins zeigt sich: Die aktuelle Krypto-Rallye reicht noch nicht aus, um auch die substanzloseren Projekte nachhaltig nach oben zu ziehen. Dass diese auch ihr Monatstief überwinden können, bedarf es noch einiger Überzeugungsarbeit der Krypto-Zugpferde Bitcoin, Ether und Co.

