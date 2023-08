In der sich stetig entwickelnden Welt der Blockchain-Technologien tritt ein neues Projekt in den Ring, das behauptet, in Sachen Geschwindigkeit neue Maßstäbe zu setzen: das Sei Network. Das Layer-1-Blockchain-Projekt positioniert sich selbstbewusst als Konkurrenz zu etablierten Plattformen wie Ethereum, Solana und Cardano und beansprucht den Titel der “schnellsten Blockchain der Welt”. Aber was macht Sei so besonders, und wie unterscheidet sich das Netzwerk von anderen Layer-1-Blockchains? Und: Wie nachhaltig ist das Wachstum des SEI-Kurses, der aktuell Rekorde bricht?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden