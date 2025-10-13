App herunterladen
"Komplett dezentral" So revolutioniert Frankencoin das Stablecoin-Geschäft

Frankencoin kombiniert Geldwertstabilität mit DeFi-Mechanismen. Doch was steckt hinter dem Konzept des oracle-less Stablecoins?

Dominic Döllel
Ein digitales Franken-Symbol leuchtet vor einem Hintergrund aus binären Codes und Zahlen und erinnert an den innovativen Geist von Frankencoin und die sich entwickelnde Landschaft der digitalen Währung und Finanztechnologie.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Frankencoin funktioniert dezentral

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Frankencoin stabile CHF-Wertdeckung mit drei Prozent Onchain-Zinsen kombiniert – ganz ohne zentrale Instanz
  • Warum Frankencoin als verzinster CHF-Stablecoin eine echte Alternative zu USDT und Co. darstellt
  • Weshalb konservative Investoren Frankencoin als digitales „risk-off“-Asset schätzen könnten
  • Weshalb der Verzicht auf Preisoracles neue Wege im Collateral-Management eröffnet

Ein Stablecoin, der nicht nur den Wert des Schweizer Franken widerspiegelt, sondern zugleich drei Prozent Zinsen on-chain auszahlt – ohne zentrale Instanz? Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, wird mit Frankencoin zur Realität. Das Projekt kombiniert geldpolitische Verlässlichkeit mit innovativer DeFi-Architektur – und positioniert sich damit als ernstzunehmende Alternative zu klassischen Stablecoins. Johannes Kern, Managing Director der Frankencoin Association, spricht im Interview mit BTC-ECHO über das Potenzial des Franken als digitales “risk-off”-Asset und warum dezentrale Strukturen der Schlüssel zum Erfolg sein könnten.

Story
