In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ripple (XRP) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

XRP setzt seine Aufwärtsstruktur konsequent fort und nutzt das vorherige Hoch nun als Support. Nachdem der Kurs dieses Niveau erneut angelaufen hat, setzt sich der Trend weiter nach oben fort. Die gelbe Trendlinie markiert die aktuelle Aufwärtsbewegung, während erst ein Durchbruch nach unten eine Korrektur in Richtung der darunter liegenden grünen Support-Linie auslösen könnte. Diese Kursbewegung deckt sich mit den Daten des VPVR (Volume Profile Visible Range), da im Bereich um 2,60 US-Dollar ein hohes Handelsvolumen verzeichnet wurde, was als starke Unterstützungszone fungiert. Der VPVR zeigt das Handelsvolumen auf verschiedenen Preisniveaus an und identifiziert Bereiche mit hoher Aktivität, die als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandszonen dienen.

Bemerkenswert ist, dass XRP weiterhin ansteigt, selbst wenn Bitcoin eine Korrektur durchläuft – ein klares Zeichen für starke Kaufkraft. Mit der kürzlich erhaltenen Lizenz und der zunehmenden Akzeptanz des Assets könnte es nicht mehr lange dauern, bis das bisherige Hoch bei rund 3,30 US-Dollar erneut getestet und möglicherweise durchbrochen wird. Auch die Heatmap (oben links im Chart) bestätigt diesen potenziellen Anstieg, da sich oberhalb des aktuellen Kurses mehr Liquidität befindet, die abgeholt werden könnte.

Trotz dieser positiven Signale ist heute erhöhte Vorsicht geboten, da der bevorstehende Zinsentscheid zu starker Volatilität führen könnte. Marktteilnehmer sollten daher aufmerksam bleiben und plötzliche Kursbewegungen einkalkulieren.

XRP 21h-Chart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: Potenzielle W-Formation als nächste Chance für XRP?

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine interessante Entwicklung: Nachdem XRP den 200er EMA erfolgreich getestet hat, wurde der Kurs stark aufgekauft, wodurch eine grüne Vektorkerze entstanden ist. Diese Vektorkerzen haben erfahrungsgemäß die Eigenschaft, noch einmal angelaufen zu werden, da sie bedeutende Liquiditätszonen darstellen. Sollte der Kurs diese Zone erneut testen, könnte sich an der grünen Support-Linie ein W-Pattern formen. Ein erfolgreicher Abschluss dieses Musters könnte XRP über die rote Widerstandsbox bei M5 heben und damit eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ermöglichen.

Allerdings bleibt die Marktlage unberechenbar, insbesondere da Bitcoin weiterhin Schwierigkeiten hat, sich oberhalb des 50er EMA zu etablieren. Der weitere Verlauf von XRP hängt somit stark von der Gesamtmarktentwicklung ab.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (oben links im Chart) zeigt, dass sich der Kurs aktuell in einer neutralen Zone bewegt, mit offenen Positionen sowohl oberhalb als auch unterhalb des aktuellen Preises. Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei 50 Punkten und signalisiert damit ein ausgewogenes Marktverhältnis ohne klare Richtung. Gleichzeitig baut der MACD (Moving Average Convergence Divergence) langsam positives Momentum ab, was auf eine abnehmende Kaufkraft hinweist.

Angesichts der unsicheren Marktsituation empfiehlt es sich, an Tagen wie diesen keine neuen Positionen einzugehen oder bestehende Positionen entsprechend abzusichern. Die kommenden Stunden dürften entscheidend sein, ob XRP seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann oder zunächst eine Korrektur einleitet.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.