Ripple (XRP) ist aktuell am Markt der Kryptowährungen eindeutiger Outperformer. So legt der Kurs des “Bankencoins” mit einem Plus von über 25 Prozent in den letzten sieben Tagen eine regelrechte Rallye hin. Allein in den letzten 24 Stunden hat der Kurs des Ripple Tokens XRP zu Redaktionsschluss ein Plus von über 7 Prozent aufs Krypto-Parkett gelegt – wohl auch aufgrund der Anklageschrift der Commodity Futures Trade Commission (CFTC) gegen Binance und dessen CEO Changpeng “CZ” Zhao. Mit aktuell 0,4877 US-Dollar bewegt sich der Kurs damit stramm auf die Widerstandszone zwischen 0,5386 US-Dollar und 0,5585 US-Dollar zu.

Juristisches Tauziehen gibt Ripple (XRP) Rückenwind

Gepusht wird der Kurs von Ripple (XRP) nach wie vor von positiven Vorzeichen aus Übersee. So sieht aktuell alles danach aus, als ob Ripple das juristische Tauziehen gegen die Securities and Exchange Commission (SEC) gewinnt. Bereits im Jahr 2020 hatte die US-Börsenaufsicht XRP als Wertpapier eingestuft und Ripple sowie deren Gründer Brad Garlinghouse und Chris Larsen mit einer Klage das Leben schwer gemacht. Der XRP-Kurs hatte seitdem immer wieder stark nachgegeben.

Krypto-Anwalt John E. Deaton hat indessen in mehreren Twitter-Threads lautstark verkündet, dass er sich sicher sei, dass Ripple aus diesem Rechtsstreit als Sieger hervorgehen werde. Grundlage seiner Argumentation sind dabei unter anderem die “Hinman-Dokumente”, in denen SEC-Finanzdirektor William Hinman erklärt haben soll, dass er Ether nicht als Security einstufe. Ferner hatte die SEC bereits eine Watsche im Rechtsstreit gegen Voyager Digital bekommen – auch hier hatte es an einem klaren Vorgehen der SEC gemangelt.

CFTC Klage gegen Binance und Changpeng “CZ” Zhao stimmt XRP-Holder positiv

Zu den bereits genannten Gründen für einen Anstieg des Ripple-Kurses kommt die Nachricht, dass die CFTC eine Klage gegen die Krypto-Börse Binance und dessen CEO Changpeng “CZ” Zhao erhoben hat. Denn darin stuft die Commodity Futures Trade Commission Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC) als Commodity ein. Dass nun eine US-Behörde zu diesem Schluss kommt und diesen schwarz auf weiß veröffentlicht, stiftet Hoffnung im gesamten US-amerikanischen Krypto-Space. Und auch XRP Hodler gehen nun davon aus, dass das auch für XRP gelten müsste. Damit hätte die Klage der SEC folglich schlechte Karten.

