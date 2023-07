Der Kurs von Ripple (XRP) legt nach einem positiven SEC-Gerichtsentscheid in der Spitze um 35 Prozent im Wert zu. Welche Chartmarken relevant sind, erfährst du in dieser Kursanalyse.

Eine starke bullishe Kursreaktion erfasste vor wenigen Minuten den XRP-Kurs. Innerhalb weniger Minuten schraubte sich der Kurs um mehr als 35 Prozent gen Norden und erreichte ein neues Jahreshoch unweit des wichtigen Widerstands bei 0,643 US-Dollar. Der gesamte Kryptomarkt zieht mit und legt in einer Erstreaktion ebenfalls deutlich zu. Laut der jüngsten Gerichtsentscheidung hat es sich beim Verkauf an Benutzer über zentrale Kryptobörsen nicht um einen Verkauf von unregistrierten Wertpapieren gehandelt, solange Angebot nicht über sogenannte Initial Coin Offerings (ICO), Initial Exchange Offerings (IEO) oder sogenannte Launchpads erfolgte. Ripple-CEO Garlinghouse begrüßte die Entscheidung des Richters und tweetete seine Erleichterung. Nach zuletzt mehreren positiven News um neue Partnerschaften und einer Firmenübernahme in der Schweiz sowie Top-Werten bei der Netzwerkaktivität ist das die nächste positive Nachricht für Ripple und den gesamten Kryptospace.

Aus charttechnischer Sicht hat sich die mehrwöchige Seitwärtsphase bei Ripple nun in einer größeren bullishen Kursbewegung gen Norden entladen. Sämtliche Widerstände wie der EMA50 bei 0,479 US-Dollar sowie der Supertrend im blauen Widerstandsbereich wurden förmlich pulverisiert. Nun muss sich XRP-Kurs oberhalb der orangen Widerstandszone um 0,599 US-Dollar stabilisieren, um weiteren Kurspotenzial in Richtung Norden zu aktivieren.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,546 USD, 0,585/0,599 USD, 0,644 USD, 0,696 USD, 0,752/0,780 USD, 0,860/0,898 USD, 0,944/1,004 USD, 1,20/1,35 USD

Kann das Käuferlager den XRP-Kurs nach diesem bullishen Kursausbruch oberhalb der 0,546 US-Dollar stabilisieren und optimalerweise auch nachhaltig über der orangen Widerstandszone zwischen 0,585 US-Dollar und 0,599 US-Dollar halten, sollte die Trendbewegung weiter Kraft gewinnen. Sodann könnte der XRP-Kurs mit Zwischenhalt am Hoch aus dem Mai 2022 bei 0,644 US-Dollar mittelfristig sogar bis an den horizontalen Widerstand bei 0,696 US-Dollar durchstarten. Kommt es hier zu keiner erneuten Kursumkehr gen Süden, weitet sich die Trendbewegung bis an das mittelfristige Anstiegsziel zwischen 0,752 US-Dollar und 0,780 US-Dollar aus. Hier ist mit ersten Gewinnmitnahmen zu rechnen.

Sollte auch dieser Bereich nachhaltig nach oben durchbrochen werden, könnte der XRP-Kurs langfristig weiter an Fahrt in Richtung seiner Vorjahreshochs zwischen 0,860 US-Dollar und 0,898 US-Dollar aufnehmen. Nur wenn Ripple auch dieses übergeordnete Kursziel zurückerobern kann, ist aus charttechnischer Sicht ein weiterer Kurssprung bis in die maximal ableitbare Zielzone zwischen 0,944 US-Dollar und 1,002 US-Dollar anzupeilen. Wünschenswert wäre im Zuge des aktuellen Gesamtmarktanstiegs ein deutlicher Kursschub von Bitcoin über den Schlüsselwiderstand bei 32.400 US-Dollar in den kommenden Handelswochen.

Ripple: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,458/0,447 USD, 0,420 USD, 0,401/0,384 USD, 0,359/0,348 USD, 0,332 USD, 0,314/0,287 USD

Die Bären konnten in der Vergangenheit jegliche bullishe Ausbruchversuche bislang kontern, für einen nachhaltigen Abverkauf unter den massiven grünen Supportbereich fehlte ihnen jedoch ebenfalls die Kraft. Erst wenn der Kurs von Ripple per Tagesschlusskurs unter die Marke von 0,447 US-Dollar nachgibt, aktiviert sich der erste Kurszielbereich um das Tief aus dem Mai bei 0,420 US-Dollar. Wird dieser Bereich in der Folge ebenfalls unterboten, kommt die gelbe Unterstützungszone zwischen 0,401 US-Dollar und 0,384 US-Dollar in den Blick der Anleger. Damit hätte der XRP-Kurs ein tieferes Tief ausgebildet – ein bearishes Indiz.

Verstärkt sich der Abgabetrend und auch dieser Bereich wird unterboten, ist ein Abverkauf in Richtung der Kurstiefs aus dem März bei 0,359 US-Dollar einzuplanen. Der mittelfristige bearishe Zielbereich wäre damit erreicht. Nur wenn auch der Gesamtmarkt in der Folge ebenfalls weiter schwächelt, steigen die Chancen für einen nachhaltigen Abverkauf in Richtung der türkisen Zone bei 0,332 US-Dollar. Kommt es auch hier zu keiner Kursstabilisierung, wäre ein Abverkauf bis in den Bereich um den Schlüsselsupport der letzten zwölf Monate zwischen 0,314 US-Dollar und 0,287 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen.

Der Blick auf die Indikatoren

Beide Indikatoren, RSI und MACD, weisen im Tageschart keine nachhaltigen Signale auf. Der MACD tendiert richtungslos seitwärts unterhalb seiner 0-Linie. Der RSI konnte sich in den vergangenen Tagen zwar zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 vorarbeiten, eine dynamische Impulsbewegung ist hier aktuell jedoch ebenfalls nicht erkenntlich.

