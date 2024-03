Die Kryptowährung Ripple (XRP) nimmt in den letzten Tagen zunehmend an Fahrt auf und kann in Richtung des letzten relevanten Verlaufshochs aus dem November 2023 zulegen. Mit 0,742 US-Dollar erreichte der XRP-Kurs zu Wochenbeginn ein neues Jahreshoch. Damit scheint Ripple zumindest langsam anderen großen Kryptowährungen wie Solana (SOL) und Avalanche (AVAX) nacheifern zu können, die in den letzten Tagen ebenfalls auf neue Jahreshochs ansteigen konnten. Durch die Stabilisierung oberhalb des Dreh- und Angelpunkts um 0,585 US-Dollar samt anschließendem Ausbruch über das bisherige Jahreshoch bei 0,666 US-Dollar gelang den Bullen damit ein wichtiger Befreiungsschlag. Solange sich der XRP-Kurs per Tagesschlusskurs oberhalb von 0,647 US-Dollar stabilisieren kann, sollten Anleger nun die folgenden Zielmarken auf der Oberseite im Fokus haben.

