Ripple baut sein Geschäft im traditionellen Finanzsektor weiter aus. Wie das Blockchain-Unternehmen mitteilte, hat die Prime-Brokerage-Sparte Ripple Prime eine Privatplatzierung unbesicherter vorrangiger Anleihen im Volumen von 275 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Emission war aufgrund hoher Nachfrage aufgestockt worden.
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