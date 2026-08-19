Ripple Prime nimmt über eine Anleihe 275 Millionen US-Dollar bei institutionellen Investoren auf. Das Kapital soll das US-Geschäft weiter beschleunigen.

Ripple sammelt 275 Millionen US-Dollar ein – das steckt hinter dem Mega-Deal

Ripple sammelt 275 Millionen US-Dollar ein – das steckt hinter dem Mega-Deal

Ripple baut sein Geschäft im traditionellen Finanzsektor weiter aus. Wie das Blockchain-Unternehmen mitteilte, hat die Prime-Brokerage-Sparte Ripple Prime eine Privatplatzierung unbesicherter vorrangiger Anleihen im Volumen von 275 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Emission war aufgrund hoher Nachfrage aufgestockt worden.

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