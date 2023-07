In der Krypto-Szene kommt es tagtäglich zu Betrug. Alleine im letzten Jahr stahlen Cyberkriminelle 3,8 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen. Bei der Ermittlung standen Behörden lange Zeit vor einer Herausforderung: Vor allem das Know-how fehlte vielerorts. Mit der zunehmenden Etablierung von Kryptowährungen ist aber auch die Kompetenz der Beamten gestiegen. Bereits im Vorfeld können etwaige Risiken abgeschätzt und frühzeitig kommuniziert werden. Dies geschieht mithilfe von sogenannten Warnmeldungen, ausgestellt beispielsweise von der BaFin oder durch Jurisdiktionen anderer Länder.

Eine solche Warnmeldung veröffentlichte die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) für das Krypto-Start-up Renegade im Januar 2023, auch BTC-ECHO berichtete. Mittlerweile ist die Warnmeldung aber wieder gelöscht – das Unternehmen sei eingängig überprüft worden. Im Gespräch mit BTC-ECHO stellt sich Renegade-CEO Daniel Strele-Ramonis Fragen zum Token-Ökosystem, den Vorwürfen der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein und wie man zweifelnde Investoren überzeugen will.

BTC-ECHO: Es gibt Nutzer, die Renegade weiterhin kritisch sehen und vor einem Betrug warnen. Wie reagierst du darauf und wie könnt ihr das Vertrauen dieser potenziellen Investoren gewinnen?

Daniel Strele-Ramonis: Am Anfang haben mich persönlich die negativen Kommentare in den einschlägigen Gruppen sehr mitgenommen. Viele Leute behaupteten fälschlicherweise, dass unser Projekt ein Ponzi- oder Scam-System sei, obwohl wir nichts mit solchen Machenschaften zu tun haben. Einige Gruppen versuchten, eine selbsterfüllende Prophezeiung zu schaffen.

Das müssen richtig traurige Menschen sein, die kein Leben haben. Dass die FMA die Warnmeldung gelöscht hat, hat uns viel Vertrauen in der Community eingebracht. Wir bleiben transparent und arbeiten hart an unserer Roadmap, um Vertrauen aufzubauen, und unser Token Sale gewinnt an Dynamik. Der Karten-Launch steht kurz bevor, und wir sind zuversichtlich, dass die App unser Vertrauen in der Community weiter stärken wird.

Was macht Renegade anders als N26 oder Bitpanda?

N26 hat eine Krypto-Integration, die aus meiner Sicht nicht den wahren Geist von Krypto widerspiegelt. Man kann keine Kryptos empfangen oder versenden. Das ist eher für Spekulationszwecke gedacht. Renegade hingegen bieten eine echte Krypto-Integration an, bei der man Kryptos empfangen und versenden kann, sowie andere Finanzdienstleistungen wie Staking und Farming.

Zusätzlich haben wir traditionelle Bankdienstleistungen wie IBAN und VISA-Karten. Im Vergleich dazu bietet Bitpanda nur eine Krypto-Integration an. Unser Konto hingegen ermöglicht es, alle Arten von Zahlungen wie Miete, Stromrechnungen, Handy und Versicherungen durchzuführen, ähnlich wie ein normales Konto bei der Sparkasse.

Also eine Symbiose zwischen Krypto-Börse und Bankkonto?

Unser Partner ist keine Bank, sondern ein Electronic Money Institute (EMI), das einen IBAN-Account ausstellen kann, jedoch ohne Überziehungsrahmen. Wir haben eine Partnerschaft mit Orka Ventures, um Mikrokredite anzubieten und möglicherweise in Zukunft weitere Finanzierungsoptionen zu entwickeln.

Wann kommt das alles?

Wir sind derzeit noch im Testprozess, aber fast mit der ersten Version unserer App fertig. Diese Version beinhaltet reguläres Banking mit einer virtuellen VISA-Karte, gefolgt von der Integration von Google- und Apple-Pay und dem Versand physischer Karten. Die App wird in den nächsten zwei bis drei Wochen im App-Store verfügbar sein und kontinuierlich weiterentwickelt. In der nächsten Phase wird die volle Krypto-Integration implementiert, die innerhalb der nächsten fünf Wochen abgeschlossen sein soll.

Kommt dann nach dem Private Sale der Public Sale beim RNG Token?

Der Private Sale wird voraussichtlich bis Mitte September dauern, danach folgt das Listing. Das ist geplant, sobald die Krypto-Integration in der App Mitte September abgeschlossen ist.

Wie ist es zu der FMA-Warnmeldung gekommen?

Renegade hat bewusst Liechtenstein als Standort gewählt und war stets transparent bezüglich der Kommunikation mit der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). Obwohl die Rückmeldung der FMA negative Auswirkungen hatte, zeigte sie gleichzeitig, dass Renegade in einer regulierten Jurisdiktion tätig ist und uns auf die Finger geschaut wird.

Die FMA störte sich an einigen Formulierungen auf der Webseite, die den Eindruck erwecken könnten, dass Renegade über eine Banklizenz oder Kryptoverwahrlizenz in Liechtenstein verfügt, was jedoch nicht der Fall ist. Renegade kommunizierte diese Missverständnisse offen in der Community und nahm die Webseite offline, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Die Beseitigung der Warnmeldung durch die FMA dauerte jedoch länger als erwartet.

Wie lange hat es gedauert, bis die Warnmeldung wieder gelöscht war?

Das hat ein bisschen weniger als fünf Monate gedauert. Wir sind allen Anforderungen der FMA nachgekommen, was eine enorme Arbeit bedeutete. Unser Anwalt hat eine 57-seitige Legal Opinion zu unserem Fall verfasst, um zu erklären, warum wir momentan noch keine Lizenz für den Betrieb der App benötigen.

Nach einem persönlichen Gespräch mit mir als Gründer, einem Kennenlernen unseres Projekts und nachdem wir allen Anforderungen der FMA an unsere Website nachgekommen sind, hat die FMA entschieden, die Warnmeldung zu löschen. Dies war ein bedeutender Schritt für uns und hat dem Projekt viel Vertrauen geschenkt, da nun eine Regulierungsbehörde ihre Zustimmung gegeben hat.

Kannst du zusammenfassen, was in dieser Legal Opinion steht?

In der Legal Opinion wird detailliert erklärt, wie unsere App funktioniert, insbesondere der Fluss der Krypto-Funds in Euro (FIAT) und welche Lizenzen unsere Partner besitzen. Die rechtliche Analyse kommt eindeutig zu dem Schluss, dass wir derzeit keine Lizenz benötigen. Ähnlich wie andere Fintech-Start-ups binden wir Partner per API im Hintergrund ein, was eine gängige Praxis ist.

Plant ihr in Zukunft auch, selbst eine Bank- oder Kryptoverwahrlizenz zu erwerben?

Unser Ziel ist es, eine eigene EMI Lizenz zu erhalten. Wir haben bereits eine Virtual Asset Service Provider Lizenz beantragt. Obwohl dieser Schritt schon in die richtige Richtung geht, ist eine EMI Lizenz eine größere Herausforderung, da dafür erhebliches Kapital benötigt wird. Wir planen, diesen Prozess wahrscheinlich im nächsten Jahr, Mitte 2024, zu starten.

Wie sind die Tokenomics des RNG Token?

Unser Token ist ein Ethereum ERC20-Token mit insgesamt zehn Milliarden Token, von denen wir möglicherweise zu viele erstellt haben. Dies liegt daran, dass wir Rewards auf unserer VISA Karte in unserem eigenen Token bezahlen und eine große Reserve Wallet haben. Wir können die überschüssigen Token aber jederzeit verbrennen. Der aktuelle Verkaufspreis beträgt acht Cent. Der Listing-Preis beträgt dann zehn Cent.

Laut Etherscan gibt es derzeit nur 14 RNG-Holder, obwohl Renegade über eine große Community verfügt. Wie passt das zusammen?

Die Token wurden noch nicht verschickt. Die Token werden erst nach dem Listing in die Wallets der Käufer übertragen. Wir haben viele Wallet Holder, da die Token bereits getestet wurden. Sobald das Listing erfolgt, werden die Token in die Wallets verschickt.

Handelt es sich bei der Freischaltung dann um lineares Vesting oder Klippen-Vesting?

Die Tokeninhaber erhalten ihre Token schrittweise über einen Zeitraum von sechs Monaten. Monatlich wird ein Sechstel der gekauften Token entsperrt.

Bei einem Token-Scan fallen drei Sicherheitsrisiken auf. Eine davon: “Der Token-Eigentümer kann bis zur maximalen Vorratsobergrenze von 10 Milliarden neue Token prägen.” Ändert Renegade das noch?

Im Token-Contract haben wir die Möglichkeit, das Minting zu beenden. Bisher haben wir das aber noch nicht umgesetzt. Wenn wir beschließen, Token zu verbrennen, werden wir wahrscheinlich auch das Minting beenden. Wir möchten diese Entscheidung jedoch noch offenlassen, da es eine endgültige Maßnahme ist.

Wie finanziert sich Renegade?

Bis jetzt haben wir uns durch eine Kombination aus eigenem Investment und dem Token Sale finanziert. Sobald die App live ist, haben wir zwei Komponenten für unsere Einnahmen. Im Gegensatz zu Unternehmen wie Revolut und N26, die bisher viel Venture-Capital eingesammelt und Schwierigkeiten haben, profitabel zu werden, haben wir ein Geschäftsmodell, das auf Crypto Exchanging basiert und uns damit als Cashcow dient.

Wie viele der Token gingen bereits an Familie und Freunde?

Die Family-Friends-Runde hat uns insgesamt 300.000 Euro eingebracht, der Preis pro Token betrug fünf Cent. Mein persönliches Investment betrug 700.000 Euro. Im aktuellen Private Sale haben wir weitere 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Insgesamt sind also bereits 2,5 Millionen Euro in Renegade investiert.

Ihr wollt den RNG-Token auf einer Tier-1-Börse bringen. Klappt das?

Wir sind derzeit im Gespräch mit mehreren Börsen, aber sie verlangen, dass wir unsere Community vergrößern. Unser Ziel ist es, Social-Media-Kanäle und Telegram-Gruppen zu erweitern, um mehr Follower und Mitglieder zu gewinnen. Sobald die App draußen ist und unser Marketingteam aktiv wird, erwarten wir ein starkes Wachstum in der Community, was uns schließlich die Möglichkeit geben sollte, auf einer Tier Eins Exchange gelistet zu werden.

Was plant Renegade in Zukunft?

Obwohl unser Hauptsitz in Liechtenstein ist, haben wir ein Büro in Madrid, weil wir auch den lateinamerikanischen Markt anvisieren wollen. Unser Ziel ist es, die App nicht nur im deutschsprachigen Raum zu etablieren, sondern auch nach Lateinamerika zu bringen.

Wir sehen dort großes Potenzial für unsere App, da viele Menschen Geld nach Hause schicken und wir eine benutzerfreundliche Crypto On/Off Ramping Funktion in die App integrieren können. Wir möchten Banken und Kryptowährungen nicht als konkurrierend sehen, sondern Synergien schaffen und beide Systeme in einer nützlichen App verschmelzen.

Es gibt Gerüchte zu deiner Person und einem Unternehmen namens Cloud7. Wie ist deine Stellungnahme?

Es gibt andere Personen mit dem gleichen Namen, wenn man danach googelt. Einige davon stehen in Zusammenhang mit einer Insolvenz, was für mich persönlich kein Problem darstellt. Leider herrscht in Deutschland und Österreich ein fatales Mindset, dass Insolvenz als etwas Schreckliches angesehen wird, während es eigentlich ganz normal ist. Im Silicon Valley zum Beispiel wird es als Erfahrung angesehen, mehrere Start-ups zu gründen, auch wenn manche davon scheitern.

Hier hingegen wird oft erwartet, dass der erste Versuch erfolgreich ist. Ein Scheitern wird negativ bewertet. Ich persönlich habe kein Problem damit anzuerkennen, dass ich bereits andere Unternehmungen versucht habe, die nicht erfolgreich waren, da das Teil des Unternehmertums ist. Es ist wichtig, dieses Mindset zu ändern und Scheitern als Lernmöglichkeit zu sehen.

Danke für das Gespräch.

Disclaimer: Dieses Interview dient lediglich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.