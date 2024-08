Reich durch BTC So viele Bitcoin-Millionäre gibt es

Seit Anfang des Jahres ist Bitcoin um rund 140 Prozent gestiegen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert die Krypto-Leitwährung bei knapp 63.000 US-Dollar. Man benötigt also 15,87 BTC, um Millionär zu sein. Wie das Investmentunternehmen HenleyGlobal in ihrem Crypto Wealth Report 2024 festgestellt hat, gibt es insgesamt 85.400 solcher Bitcoin-Millionäre – ein Wachstum von 111 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bitcoin und Krypto machen Investoren reich I Quelle: Crypto Wealth Report 2024

Mehr noch: Durch den Bullrun am gesamten Krypto-Markt gibt es seit dem letzten Jahr sogar 83 Prozent mehr BTC-Milliardäre als noch 2023. Durch Altcoins zu Millionären geworden sind rund 172.300 Investoren, 95 Prozent mehr als noch 2023.

Generell profitieren Anleger vom positiven Marktsentiment. Laut Daten von Glassnode befinden sich derzeit 92 Prozent der BTC-Investoren in der Gewinnzone.

Wie viel BTC im Portfolio sinnvoll sind und welche Portfolio-Beimischung am rentabelsten ist, lest ihr in diesem BTC-ECHO Bitcoin Report.

Millionär mit Bitcoin in 2045

Geht es nach Permabulle Michael Saylor kann in 21 Jahren jeder Millionär mit Bitcoin werden – mit der richtigen Strategie. In einer seiner Reden prognostizierte er einen Bitcoin-Kurs von 13 Millionen US-Dollar in 21 Jahren. Damit übertrifft er seine bisherige Prognose, die “nur” 10 Millionen pro “Münze” vorsieht. Um diesen Kurs zu erreichen, müsste Bitcoin jedes Jahr um 29 Prozent ansteigen. Die BTC-Marktkapitalisierung würde dann bei rund 280 Billionen US-Dollar liegen. Das wäre die 18-fache aktuelle Bewertung von Gold.

Du willst wissen, wo du am besten Bitcoin und andere Kryptos kaufen kannst? Mit unserem Krypto-Börsen- und Broker -Vergleich helfen wir dir, den für dich besten Anbieter zu finden. Zum Krypto-Börsen- und Broker-Vergleich

Profitieren davon kann jeder, so Saylor, der mutig genug ist. In seiner Rede gibt er Ratschläge zum individuellen Bitcoin-Investment. Beispielsweise solle man BTC als primären Vermögenswert im Portfolio priorisieren und überschüssiges Geld in die Krypto-Leitwährung investieren. Was Investoren vermeiden sollen: Hebel-Trades, den Fokus auf Bitcoin verlieren oder den Job kündigen. Der Maximalist erklärt kurzum: "Steigere deine Einnahmen, investiere weise und bleib fokussiert auf Bitcoin."

Saylors gesamte Strategie haben wir in diesem Artikel analysiert: Michael Saylor offenbart seine BTC-Strategie. Ein Finanzexperte rät dabei aber zu Vorsicht.