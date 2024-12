Der IoT-Krypto-Sektor (Internet of Things) hat in dieser Woche ordentlich an Fahrt aufgenommen. Hinter dem Begriff IoT verbirgt sich die Vernetzung von Geräten und Systemen, die miteinander Daten austauschen und Prozesse automatisieren – ein Must-Have für Smart Cities, Industrie 4.0 und unseren zunehmend digitalen Alltag. Kein Wunder also, dass auch die Krypto-Welt diesen Bereich ins Visier nimmt. Einige Projekte, die sich auf IoT spezialisiert haben, konnten diese Woche satte Gewinne einfahren: JasmyCoin, IOTA und VeChain im Fokus.

JasmyCoin (JASMY): 102,5 Prozent Kursplus auf Wochensicht

JasmyCoin zeigt diese Woche eine stabile Kurssteigerung und schafft es gar in die Top 100 Kryptowährungen. Aktuell notiert der Kurs bei rund 0,051 US-Dollar. Das macht ein Wochenplus von satten 102,5 Prozent. Die Marktkapitalisierung stieg diese Woche auf stolze 2,47 Milliarden US-Dollar an, das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt aktuell bei 2,29 Milliarden US-Dollar. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt einen klaren Aufwärtstrend: Zum Wochenbeginn bei rund 0,025 US-Dollar konnte JASMY die Spitze bei einem Wochenhoch von 0,058 US-Dollar erreichen, bevor nun eine leichte Korrektur einsetzte.

JasmyCoin konzentriert sich auf die sichere Verwaltung von Daten via Blockchain. Besonders in Japan genießt das Projekt große Unterstützung und hat sich eine loyale Community aufgebaut. JasmyCoin wird oft als “japanischer Bitcoin” bezeichnet.

JASMY auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

JasmyCoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2024 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in JasmyCoin (JASMY) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum JasmyCoin kaufen Leitfaden

IOTA (IOTA): +83,4 Prozent Wochenplus, Weg zurück in Konsolidierung?

Der IOTA-Kurs hat in den letzten sieben Tagen eine regelrechte Rally hingelegt, wobei der Token zeitweise die Marke von 0,59 US-Dollar erreichte. Aktuell zeigt sich jedoch, dass der Kurs nach diesem Höhepunkt wieder leicht zurückgeht und sich nun in einer Konsolidierungsphase bei etwa 0,44 US-Dollar befindet – ein Rückgang von über 10 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Gewinnmitnahmen dürften zu dieser Korrektur beigetragen haben, aber trotz dieser Korrektur legt der IOTA-Kurs noch immer ein Wochenplus von über 83 Prozent hin.

Hintergrund der Rallye ist wohl das angekündigte “IOTA Rebased”-Upgrade, das eine Neuausrichtung des Netzwerks einläuten soll. Mit der Integration der Programmiersprache Move und einer optimierten Infrastruktur will IOTA die Entwicklung von Anwendungen erleichtern und Skalierbarkeit verbessern. Weitere Details zu den Plänen und ihrer möglichen Bedeutung für den Kursverlauf haben wir in einem ausführlichen Interview mit Dominik Schiener, IOTA-Mitgründer, beleuchtet.

IOTA auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2024 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

VeChain (VET): +50 Prozent innerhalb von sieben Tagen

Auch wenn der VeChain-Kurs in den letzten 24 Stunden, ähnlich wie IOTA, um 10 Prozent abgestraft wurde, steht der Token auf Wochensicht immer noch mit mit knapp 50 Prozent im Plus. Auf Monatsbasis konnte der Kurs gar eine Vervierfachung erzielen. Aktuell notiert der VET-Token bei rund 0,065 US-Dollar. Trotz der jüngsten Abkühlung bleibt das 24-Stunden-Handelsvolumen recht hoch – zuletzt bei rund 429 Millionen US-Dollar.

Der Optimismus rund um VeChain dürfte vor allem durch die jüngsten Entwicklungen im Ökosystem beflügelt worden sein. VeChain Thor, das Rückgrat des Netzwerks, bereitet sich nämlich auf eine umfassende Überarbeitung vor. Dazu zählen dynamic Gas Fees, ein überarbeitetes Staking-System und die Einführung neuer Validatoren. Zusätzlich plant VeChain die Einführung von EVM-Kompatibilität, wodurch Entwickler aus dem Ethereum-Ökosystem leichter auf VeChain migrieren können. Mit dem Fokus auf reale Anwendungsfälle, insbesondere in der Logistik- und Supply-Chain-Industrie, hat VeChain nicht nur einen Hype, sondern auch einen tatsächlichen praktischen Nutzen in der echten Welt.

Die kommenden Tage wird sich entscheiden, ob sich die aktuelle Konsolidierung als Sprungbrett für neue Höchststände erweist oder ob es wieder eine Etage tiefer gehen wird.

VET auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko