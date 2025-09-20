Powell senkt die Zinsen – und Krypto hört nur: Altseason confirmed! Warum gerade solche Euphorie ausbricht.

Powell druckt, der Krypto-Markt tanzt: Altseason confirmed – oder?

Powell druckt, der Krypto-Markt tanzt: Altseason confirmed – oder?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die FED die Zinsen senkt

Wie sich das auf die Märkte auswirkt

Weshalb viele jetzt so bullish auf Krypto sind

Die Fed hat diese Woche abgeliefert wie ein Postbote mit Rückenproblemen: minus 25 Basispunkte, neuer Leitzins 4,00–4,25 Prozent. Der erste Cut seit neun Monaten. Offiziell weil der Arbeitsmarkt lahmt, Konsumenten müde werden und die Arbeitslosigkeit klettert. Inoffiziell, sagen Kritiker, weil Jerome Powell politisch nicht “nein” sagen konnte. Oder weil er einfach Bock hatte, mal wieder Knöpfe zu drücken.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.