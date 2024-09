MATIC konnte einen Teil des Wicks vom 5. August durch den jüngsten Abverkauf zurückholen und fand Unterstützung in der blauen Box, die zwischen 0,3505 US-Dollar und 0,3695 US-Dollar liegt. Der Kurs bewegt sich nun langsam auf den Widerstand bei 0,3844 US-Dollar (gelbe Linie im Chart) zu. Darüber hinaus trifft MATIC auf weiteren Widerstand im Bereich des VPVR bis 0,4268 US-Dollar, was eine Herausforderung darstellen könnte, insbesondere da der nächste Widerstand an der roten Linie verläuft.

Um den Abwärtstrend zu durchbrechen und weitere Kursgewinne zu ermöglichen, muss der 50-Daily-EMA überwunden werden. Entscheidend bleibt jedoch die Entwicklung von Bitcoin – auch wenn MATIC bullish aussieht, wird ein Ausbruch unwahrscheinlich sein, solange der BTC-Chart nicht ebenfalls nach oben zieht.

Polygon Tageschart (Quelle: TradingView)

Seit Ende August fällt der MATIC-Kurs

Der RSI steigt auf dem 4-Stunden-Chart leicht an, was auf eine bullishe Divergenz hinweist. Zudem hat MATIC in der blauen Box Unterstützung gefunden, was darauf hindeutet, dass sich bei anhaltendem Anstieg ein W-Pattern formen könnte. Der MACD im 4-Stunden-Chart zeigt ebenfalls Potenzial für steigendes Momentum, sollte sich das Histogramm weiter ins Positive entwickeln. Der nächste Widerstand liegt bei 0,3905 US-Dollar, wo auch der 50er EMA den Kurs vorerst bremsen könnte. Sollte dieser durchbrochen werden, könnte MATIC den 200-EMA im 4-Stunden-Chart anvisieren und den nächsten Widerstand bei 0,4410 US-Dollar ins Auge fassen.

Polygon 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.