MATIC tradet bei 0,53 US-Dollar und befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend auf dem Tageschart. Andere Altcoins konnten sich aus diesem bereits befreien, aber MATIC scheint davon derzeit unbeeindruckt.

Nach einer längeren Konsolidierung und dem Abverkauf unter 0,6 US-Dollar hat MATIC weiter an Boden verloren, wobei das aktuelle Tief bei 0,43 US-Dollar liegt, dem tiefsten Punkt seit Juni 2022. Es ist durchaus ratsam, auf dem Tageschart auf ein bullishes Reversal zu warten, um einen neuen Einstieg zum Nachkaufen oder für eine längere Swing-Position zu finden. Dabei sollte MATIC noch einmal in die Zone von 0,50 bis 0,47 US-Dollar fallen (Pfeilmarkierung im Chart). Über diesem Bereich liegt weiterhin erheblicher Widerstand, die Bullen zeigen derzeit wenig Interesse an größeren Investitionen.

MATIC Tageschart (Quelle: TradingView)

Kaum Bewegung und Volumen bei den Indikatoren

Das Handelsvolumen bleibt gering. Das größte Kaufinteresse war im März zu verzeichnen, seitdem ist kaum Bewegung und Volumen in den Markt gekommen, außer an vereinzelten Tagen. Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) sieht den Umständen entsprechend stabil aus und befindet sich seit mehreren Tagen in einem positiven Cross, liegt jedoch immer noch im negativen Bereich. Das Momentum nimmt bereits wieder ab, sodass ein bearishes Cross der Signallinie zur Durchschnittslinie erwartet werden kann. Der RSI (Relative Strength Index) liegt neutral bei 50 Punkten, was ebenfalls darauf hinweist, dass kaum Interesse am Kauf oder Verkauf von Matic besteht.

Indikatoren: MACD, Volumen und RSI (Quelle: TradingView)

Aus der Perspektive eines Traders sollte die Marke von 0,47 US-Dollar genau beobachtet werden, während auf eine mögliche Trendumkehr gewartet wird. Dies kann jedoch noch Tage oder Wochen in Anspruch nehmen.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.