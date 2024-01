Ohne Zweifel: Hätte sein Karriereweg Gary Gensler nicht zur SEC geführt, er wäre auch ein guter Stand-up-Comedian geworden. Das verschmitzte Lächeln, der staubtrockene, beinahe selbstparodistische “na, kennst du den schon?”-Humor, sein clownhaftes Auftreten: Ein gewisses Talent wurde dem 66-Jährigen in die Wiege gelegt. Eine Kostprobe seines Schenkelklopferkönnens gab er zu Neujahr.

“Season’s greetings from all of us at the SEC … or should I say: SE Season’s Greetings?” Ja: Gensler ist ein Scherzkeks. Auf die Krypto-Thematik schwenkt er auch kurz in seiner Ansprache – in dem Teil, wo von “sich entwickelnden Risiken” die Rede ist. Und dem ein hörbarer Seufzer vorausgeht. Ein Krypto-Bro wird wohl auch 2024 nicht aus Gensler.